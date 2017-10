Wnioski o 500 Plus rozpatrzone powtórnie

Ponad 230 tys. wniosków złożono już w Wielkopolsce na nowy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Z tej liczby blisko 40 proc. zostało już rozpatrzonych przez samorządy.

Przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy rozpoczęło się 1 sierpnia. Wnioski o świadczenie wychowawcze muszą składać rodziny, które chcą kontynuować dofinansowanie z rządowego programu, jak i te, które chcą do programu dołączyć.

Jak przekazał PAP rzecznik wojewody wielkopolskiego Tomasz Stube, dotychczas na nowy okres świadczeniowy w Wielkopolsce złożono już ponad 230 tys. wniosków, w tym ponad 54 tys. formie elektronicznej. Jak dodał, liczba złożonych wniosków jest zbliżona do liczby rodzin objętych świadczeniem w poprzednim okresie rozliczeniowym - wówczas było to ponad 256 tys. rodzin.

Stube zaznaczył, że niemal 40 proc. złożonych wniosków zostało już rozpatrzonych. Jak dodał, oznacza to, że do tej pory wydano ponad 92 tys. decyzji. „Najwięcej, w stosunku do liczby przyjętych wniosków, wydały gminy: Obrzycko 88,35 proc., Koźmin Wielkopolski 83,58 proc., Sulmierzyce 82,89 proc., Lubasz 81,70 proc., Szydłowo 81,37 proc., Kostrzyn 80,90 proc., Puszczykowo 78,37 proc. i Jastrowie - 76,proc.” - wskazał Stube.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann zaapelował do samorządowców o zachowanie ustawowych terminów w rozpatrywaniu wniosków i wypłacie świadczeń.

„Program +Rodzina 500 plus+ to realna zmiana w podejściu państwa do polskich rodzin. Dlatego musimy bardzo mocno pilnować wysokich standardów, które wypracowaliśmy w ubiegłym roku, i trzymać się terminów. Pozwoli nam to na płynne przejście w nowy okres świadczeniowy, dlatego zwracam się do samorządów o zachowanie ustawowych terminów realizacji wniosków. Na szczególne słowa uznania zasługują te gminy, które jednocześnie radzą sobie, zarówno z programem +Rodzina 500 plus+, jak i wypłacaniem środków związanych z sierpniowymi nawałnicami” - podkreślił wojewoda.

Nowy okres zasiłkowy w ramach programu „Rodzina 500 plus”, rozpoczął się 1 października i będzie trwał do 30 września 2018 roku. MRPiPS przypomina również, że jeśli wniosek zostanie złożony później niż w październiku, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.(PAP)