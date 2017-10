Wrzesień lepszy od sierpnia

Po raz pierwszy w historii krakowskiego lotniska wrzesień był lepszym miesiącem od sierpnia pod względem liczby odprawionych pasażerów. W zeszłym miesiącu port obsłużył ponad 545,8 tys. osób, czyli o 4 tys. więcej niż w sierpniu i o 16 proc. więcej niż we wrześniu 2016 r.

Po raz pierwszy z usług lotniska skorzystało więcej pasażerów we wrześniu niż w sierpniu, co pokazuje, że coraz więcej pasażerów korzysta z urlopu również we wrześniu - ocenił prezes Kraków Airport Radosław Włoszek.