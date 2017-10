Jak przekonać dzieci do przejęcia rodzinnej firmy ?

Firmę od rodziców chce przejąć 8,1 proc. sukcesorów - wynika z przedstawionego we wtorek badania przedsiębiorczości studentów GUESSS, przeprowadzonego przez Instytut Biznesu Rodzinnego.

Wyniki opublikowano w raporcie „Barometr Sukcesyjny - ścieżki kariery pokolenia Next Generation w polskich firmach rodzinnych”.

Jak wynika z raportu, spośród badanych studentów 59 proc. pracowało już w firmach rodziców. Według autorów opracowania dzieci przedsiębiorców od najmłodszych lat obserwują biznesowe strategie rodziców, budowanie relacji z klientami i partnerami, a także są świadkami rozmów o firmie.

To wszystko prowadzi do zakorzenienia pewnych wartości wśród młodego pokolenia - gdy w przyszłości dzieci z rodzin biznesowych zdecydują się na zarządzanie firmą rodziców, będą działać w poszanowaniu tradycji - zaznaczono.

Bezpośrednio po zakończeniu studiów, jak wskazano, sukcesorzy widzą się najczęściej jako pracowników na etatach w sektorze MSP bądź w korporacjach.

Jest to dobry prognostyk w kontekście budowania własnej tożsamości zawodowej i autorytetu sukcesora w przyszłości. Co dziesiąty sukcesor planuje bezpośrednio po studiach założyć własny start-up, który powinien zweryfikować jego gotowość do bycia właścicielem firmy i predyspozycje do przedsiębiorczości - czytamy.