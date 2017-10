Brak kadr kluczową barierą we wzroście inwestycji firm

Brak kadr staje się kluczową barierą w rozwoju i chęci inwestycyjnej firm, twierdzą eksperci Banku Zachodniego WBK. Podkreślają, że w percepcji przedsiębiorstw ten problem staje się nadrzędny wobec innych czynników, postrzeganych przez firmy jako blokujące rozwój, czyli regulacji prawnych i niepewności koniunktury. Te trudnośi ustępują na rzecz trudnego rynku pracy.

Raport „Szybki Monitoring NBP”, opublikowany w lipcu br., wykazał pokazuje, że firmy, które są niezadowolone ze swoich zysków i chcą je poprawić, w ogromnej części decydują się na ścieżkę redukcji kosztów - 41% ankietowanych przedsiębiorstw - lub reorganizację pracy - 30% przedsiębiorstw. Inwestycje w nowoczesne rozwiązania, które realnie przyczyniają się do wzrostu efektywności działania planuje tylko 8% firm.

Kluczowym problemem firm są ograniczenia rynku pracy - po pierwsze brak pracowników, po drugie presja na wzrost płac. Przedsiębiorcy wskazują, że brak kadr to dla nich druga co do istotności bariera dla rozwoju. Co gorsza, jest to czynnik, którego negatywny wpływ w porównaniu z minionymi kwartałami rośnie i to szybko. Maleje natomiast znaczenie wszystkich innych czynników, w tym nawet znajdujących się na pierwszym miejscu regulacji prawnych czy też ogólnie pojmowanej niepewności, wahań kursów walut, wysokiej konkurencji i innych - czytamy w analizie.