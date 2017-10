Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska prognozuje, że wydatki związane z pokryciem skutków reformy emerytalnej mogą być niższe niż zabezpieczone na ten cel środki.

Minister była we wtorek gościem programu „Poranna Rozmowa Dnia” w Radiu Gorzów, lokalnej rozgłośni Polskiego Radia Zachód w Zielonej Górze. Pytano ją m.in. o reformę emerytalną i wpływ programu Rodzina 500 plus na aktywność zawodową kobiet oraz o zakaz handlu w niedzielę.

Według minister nie ma żadnych „przerażających wizji” dotyczących wpływu reformy na budżet państwa. Jej zdaniem takie głosy uderzają w Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i nie budują zaufania do tego systemu. Jak podkreśliła, warto zaufać systemowi publicznemu z gwarancją wypłacalności.

Oceniła, że ZUS dobrze sobie poradził z przyjmowaniem wniosków, a główna ich fala jest już za nami. Największą dynamiką charakteryzował się pierwszy tydzień ich składania, kiedy dziennie wpływało do 30 tys. wniosków, potem to tempo znacząco malało.

Spośród wszystkich złożonych wniosków 60 proc. złożyły kobiety. Rafalska poinformowała, że ZUS jest gotowy do wydania 50 proc. decyzji o przyznaniu świadczenia emerytalnego i pierwsze płatności mają nastąpić 6 października br.

W opinii minister Polacy mają coraz większą świadomość dotyczącą ich sytuacji emerytalnej i wbrew pojawiającym się głosom, nie wszyscy uprawnieni od razu skorzystają z możliwości przejścia na emeryturę.

Szefowa resortu rodziny wysoko oceniła pracę doradców emerytalnych, przypomniała, że każdy może skorzystać z tzw. kalkulatora emerytalnego, by dowiedzieć się, na jakie świadczenie będzie mógł liczyć.

My mówimy, że 60 i 65 to jest minimalny wiek, że to jest wiek, w którym możemy pójść a nie musimy, a ja mówię, że różnica między rządem PO-PSL, a naszym, co do wieku emerytalnego była taka – tamten rząd mówił o przymusie pracy do 67 roku, a my mówimy o wyborze i dajemy wiek minimalny, ale też dajemy 4-letni okres ochronny, który nie pozwoli pracodawcy, brzydko mówiąc, pozbyć się czasami pracownika, który jest w wieku emerytalnym, i którego często wcześniej pozbywano się z pracy - powiedziała Rafalska.