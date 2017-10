Dobrych danych z gospodarki ciąg dalszy

Eksport z Polski w sierpniu br. wyniósł 15,6 mld euro, co oznacza wzrost o 11,7 proc. w skali roku i wzrost o 5,1 proc. m/m - wynika z szacunków Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

Korporacja oczekuje wzrostu eksportu o 10,4 proc. r/r do 195,5 mld euro w całym 2017 oraz o 8,4 proc. do 212,4 mld euro w 2018 roku. Miesiąc temu Korporacja oczekiwała wzrostu eksportu o 10 proc. r/r do 194,4 mld euro w całym 2017 oraz o 8,7 proc. do 211,3 mld euro w 2018 roku.

Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w sierpniu oraz zapotrzebowania na usługi KUKE w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w sierpniu eksport z Polski wyniósł 15,596 mld euro. Był więc o 5,1 proc. większy od notowanego w lipcu i jednocześnie o 11,7 proc. większy niż w sierpniu 2016 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 66,525 mld, tj. o 4,4 proc. więcej niż w lipcu i równocześnie o 10,8 proc. więcej niż przed dwunastoma miesiącami - czytamy w komunikacie KUKE.

KUKE oczekuje, że w okresie sierpień - październik 2017 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 11,8 proc. w euro, w wymiarze złotowym zaś - o 10,9 proc.

Prognozy popytu na nasze towary dla całego roku 2017 wskazują na zwiększenie sprzedaży do 195,9 mld euro tj. o 10,4 proc., a w statystykach złotowych do 835,2 mld, co oznaczać będzie wzrost rzędu 7,9 proc. - czytamy dalej.

Korporacja podkreśliła, że wzrost strumienia eksportu będzie w istotnej części pochodną notowanych w latach 2015-2017 zagranicznych i krajowych inwestycji.

W konsekwencji, nawet zachowując ostrożne założenie, że stosunek sprzedaży eksportowej do produkcji przemysłu przestanie rosnąć, sprzedaż eksportowa w roku 2018 osiągnąć może poziom 212,4 mld euro, tj. o 8,4 proc. więcej niż w roku 2017. W ujęciu złotowym eksport roku 2018 zamknie się kwotą 885 mld i będzie o 6 proc. większy niż w 2017 - podano także.

ISBNews, MS