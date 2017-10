3 - japońska polityka imigracyjna w jednej liczbie!

W pierwszej połowie roku Japonia przyjęła trzech uchodźców, choć otrzymała w tym czasie rekordowe 8561 wniosków o azyl - wynika z opublikowanych danych rządu. Według Reutera, to dowód niechęci japońskiego społeczeństwa do przyjmowania obcokrajowców.

W pierwszej połowie 2016 roku Japonia przyjęła zaledwie czterech uchodźców, podczas gdy liczba złożonym w tym okresie wniosków azylowych wyniosła ponad 5 tysięcy.

W styczniu organizacja praw człowieka Human Rights Watch określiła politykę uchodźczą władz w Tokio jako „katastrofalną”.

W przeciwieństwie do innych krajów uprzemysłowionych, które zgodziły się na przyjmowanie imigrantów, a nawet zachęcały ich do przyjazdu, by zapewnić sobie dopływ pracowników, Japonia wzbrania się przed tym, choć starzenie się japońskiego społeczeństwa to główny powód słabego wzrostu krajowej gospodarki.

Zwolennicy restrykcyjnego systemu azylowego w Japonii argumentują, że liczba składanych wniosków azylowych drastycznie wzrosła od 2010 roku, gdy osobom ubiegającym się o azyl zaczęto pozwalać na pracę po upływie pół roku od złożenia wniosku do czasu jego rozpatrzenia.

Wydaje się, że przybyło osób, które nadużywają procedury ubiegania się o status uchodźcy - podkreślił przedstawiciel ministerstwa sprawiedliwości Japonii odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków azylowych.

