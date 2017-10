Inwestycje transportowe za 8,8 mld zł

Druga linia warszawskiego metra, tunel kolejowy w Łodzi, nowe linie tramwajowe w kilku polskich miastach - m.in. takie inwestycje będą dofinansowane z unijnych pieniędzy. We wtorek podpisano umowy na 14 tego typu projektów o łącznej wartości 8,8 mld zł.

Dzisiaj podpisujemy umowy na 8,8 mld zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi 4,9 mld zł - powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Jak zaznaczył, „dajemy kolejny bardzo silny impuls dla naszej gospodarki, bo te inwestycje będą realizowane w całym kraju” . Dodał, że w ten sposób realizowana jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Strategia, w ramach której chcemy, żeby inwestycje, w tym inwestycje transportowe, były realizowane w całym naszym kraju - zaznaczył.

Jak podkreślił, 10 inwestycji to projekty z zakresu niskoemisyjnego transportu publicznego, obejmujące m.in. budowę dwóch odcinków II linii metra, budowę nowych tras tramwajowych, nowy tabor tramwajowy i autobusowy. Prace realizowane będą w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Gliwicach i Jaworznie.

Projekt dotyczący budowy II linii warszawskiego metra obejmuje budowę odcinka wschodniego-północnego (3 stacje wraz z tunelami szlakowymi, wentylatorniami oraz komorami demontażowymi przy budowanych stacjach), budowę odcinka zachodniego (2 stacje wraz z tunelami szlakowymi, wentylatorniami oraz komorą demontażową przy torach odstawczych stacji) i zakup 17 sztuk taboru. Wartość projektu wynosi ponad 3 mld 564 mln zł. Dofinansowanie z UE to prawie 2 mld zł.

W sumie w ramach tych inwestycji zawarto 35 umów o wartości ponad 13 mld zł, w tym prawie 7 mld zł to dofinansowanie unijne. Jak wyjaśniono, to prawie 68 proc. alokacji środków Programu Infrastruktura i Środowisko na transport miejski.

Jak powiedział wiceminister rozwoju Witold Słowik, w ciągu ostatniego miesiąca udało się podpisać umowy, których wartość przekracza 20 mld zł. Świadczy to, jak zaznaczył, „o znacznym przyspieszeniu kontraktacji programu”.

Jednym z beneficjentów środków jest PKP PLK. Około 1,75 mld zł przeznaczono bowiem na przedsięwzięcia dotyczące transportu kolejowego w woj. łódzkim i dolnośląskim. Chodzi m.in. o udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T). Projekt dotyczy budowy linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do stacji Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec.

Jak podkreślił obecny na konferencji minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, rząd koncentruje się również na problemach „Polski oddalonej od centrów”. Np. na odcinku linii kolejowej Legnica-Rudna Gwizdanów powstanie przystanek kolejowy.

Komunikacja kolejowa otworzy się dla tych, dla których dotychczas była niedostępna. Ten rok, jeżeli chodzi o wysokość kontraktowanych środków - także i unijnych, ale przede wszystkim kwot na inwestycje modernizacyjne w zakresie linii kolejowych - będzie rokiem rekordowym - powiedział Adamczyk.

Jak mówił, wartość tegorocznych umów na modernizację infrastruktury kolejowej przekroczyła już 16 mld zł, ale przygotowywane są kolejne.

Za przyczyną dobrze rozplanowanych inwestycji kolejowych będziemy mogli realizować w sposób niezaburzony te inwestycje w ciągu najbliższych lat. A to przynosi dodatkową wartość dodaną. Przedsiębiorcy w Polsce mają na najbliższe lata zagwarantowany olbrzymi front robót, nie spiętrzony w jednym roku, ale rozłożony dobrze na lata - zaznaczył.

Wśród podpisanych we wtorek umów znalazła się również dostawa m.in. specjalistycznego sprzętu i samochodów ratowniczych dla Państwowej Straży Pożarnej. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński powiedział, że chodzi o doposażenie PSP w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych, „abyśmy mogli bezpieczniej czuć się na drogach”. Wartość projektu wynosi 200 mln zł, z czego 170 mln zł to pieniądze z UE.

PAP, MS