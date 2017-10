Więcej mikroprzedsiębiorstw i coraz wyższe przychody

W 2016 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 2 mln 4 tys. mikroprzedsiębiorstw (przedsiębiorst zatrudniających do 9 osób). To o 5,2 proc. więcej niż w 2015 r. i 16,8 proc więcej, niż 2010 r. - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

Z wyliczeń GUS wynika, że ich przychody zwiększyły się o 7,1 proc. r/r (w latach 2010-2016 wzrosły o 37,4 proc.), a liczba pracujących wzrosła o 5,1 proc. r/r (w latach 2010-2016 o 13,7 proc.), tj. o 193 tys. osób. Wynik finansowy w 2016 r. ukształtował się na tym samym poziomie co w roku poprzednim - 124,9 mld zł i był o 34,7 proc. wyższy niż w roku 2010. W 2016 r. wskaźnik poziomu kosztów dla mikroprzedsiębiorstw wyniósł 88,1 proc., wobec 87,2 proc. w 2015 r. i 87,8 proc. w 2010 r.

2016 roku, podobnie jak w latach poprzednich, w grupie mikroprzedsiębiorstw dominowały te należące do osób fizycznych (90,5 proc., tj. 1 mln. 814,4 tys. podmiotów), a osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej stanowiły 9,5proc. (189,7 tys. podmiotów). Od 2010 r. obserwowany jest spadek udziału liczby przedsiębiorstw osób fizycznych. W 2010 roku stanowiły one 94,8 proc. ogółu mikroprzedsiębiorstw.

Wśród mikroprzedsiębiorstw (mimo spadku o 1,1 p. proc. r/r), najwięcej firm zajmujących się handlem i naprawą pojazdów samochodowych (24 proc.) oraz działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (13,2 proc.). Po obserwowanym w latach 2011-2014 zmniejszeniu udziału jednostek budowlanych wśród mikroprzedsiębiorstw, w ostatnich dwóch latach zanotowano wzrost udziału tych podmiotów - w 2015 roku odsetek ten wyniósł 12,3 proc., a w 2016 roku - 12,7 proc.

Najwięcej mikroprzedsiębiorstw ma siedzibę w woj. mazowieckim (18,8 proc. całej zbiorowości), śląskiego (11 proc.) i wielkopolskiego (10,2 proc.), a najmniej w województwach: opolskim (2 proc.) oraz podlaskim i lubuskim (po 2,4proc.). W przeliczeniu na 1000 mieszkańców największą liczbę przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób odnotowano w województwach: mazowieckim (70 przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców) oraz wielkopolskim i zachodniopomorskim (odpowiednio: 59 i 58), a najmniejszą w województwach: podkarpackim i lubelskim (odpowiednio 37 i 38 jednostek).

PAP, MW