Poznań przebudowuje trasy tramwajowe

Ponad 62 mln zł kosztować ma przebudowa torowiska tramwajowego na ulicach: Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956r. w Poznaniu. Prace powinny się rozpocząć w 2019 roku.

Biuro prasowe urzędu miasta podało, że zakres projektu obejmuje przede wszystkim przebudowę wyeksploatowanego już torowiska tramwajowego na odcinku o długości ponad 1,4 km. Blisko połowa pieniędzy na tę inwestycję pochodzić będzie ze środków unijnych.

„W wyniku realizacji inwestycji powstanie torowisko o nowoczesnych parametrach technicznych i technologicznych, pozwalających na osiągnięcie odpowiedniej trwałości i stabilności, jak również na zapewnienie poprawy bezpieczeństwa, ograniczenia emisji drgań i hałasu oraz poprawienia komfortu podróżowania” - poinformował zastępca dyrektora wydziału transportu i zieleni poznańskiego magistratu Jan Gosiewski.

W ramach projektu przebudowana i dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych zostanie infrastruktura przystankowa. W rejonie Rynku Wildeckiego, w miejscu istniejących, odrębnych dla poszczególnych relacji przystanków powstanie jeden wspólny, co usprawni przesiadki pasażerów.

Całkowita wartość projektu wyniesie ok. 62,81 mln zł. Miasto uzyskało ponad 27 mln zł unijnego wsparcia na przebudowę torowiska; we wtorek podpisana została umowa w sprawie dofinansowania. Harmonogram realizacji inwestycji zakłada prowadzenie robót budowlanych w latach 2021 - 2022. Miasto liczy jednak na to, że uda się rozpocząć prace w 2019.

Biuro prasowe urzędu miasta poinformowało, że ma to związek z wzajemnymi zależnościami pomiędzy innymi projektami realizowanymi w centrum Poznania. Prace na Wildzie realizowane są m.in. w związku z planowaną budową linii tramwajowej na ul. Ratajczaka. Będzie to wówczas główna droga tramwajów łącząca Dębiec i Wildę z centrum.

Modernizacja torowiska na Wildzie to szósta, realizowana w Poznaniu inwestycja w transport publiczny, która uzyskała wsparcie z ze środków UE w ramach Działania 6.1. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. (PAP)