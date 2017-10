PKO z zyskiem sięgającym 3 mld złotych?

Skonsolidowany zysk netto PKO BP za rok 2017 może przekroczyć 3 mld zł, a w 2018 roku, dzięki spodziewanej dalszej poprawie sytuacji gospodarczej Polski, możliwy jest dalszy wzrost wyników - poinformował Biznes prezes banku Zbigniew Jagiełło.

„Prezentując wyniki za I półrocze mówiłem, że w całym 2017 roku spodziewamy się zysków na poziomie co najmniej tak dobrym, jak w 2016 roku. Po ostatnich spotkaniach z inwestorami widzę, że oczekują oni, że wynik banku w 2017 roku będzie nie tylko lepszy od osiągniętego w 2016 roku, ale, że PKO BP przekroczy jednocześnie barierę 3 mld zł zysku netto” - powiedział Jagiełło.

„Patrząc na dobrą koniunkturę gospodarczą w Polsce wydaje się, że oczekiwania inwestorów powinny być przez PKO BP spełnione. Wyniki banku przez ostatnie kilkanaście kwartałów mieściły się w konsensusie oczekiwań i tym razem powinno być podobnie” - dodał.

Prezes poinformował, że aktualny konsensus kilkunastu analityków śledzących wyniki PKO BP to 2 mld 950 mln zł.

W I półroczu 2017 roku zysk netto grupy PKO BP wyniósł 1 mld 382 mln zł, czyli spadł 8,6 proc. rok do roku.

„Lepsze niż w ubiegłym roku otoczenie gospodarcze pozwala oczekiwać dobrych wzrostów wolumenów kredytów oraz depozytów i w związku z tym wyższego niż przed rokiem wyniku finansowego” - powiedział Jagiełło.

Prezes poinformował, że w 2018 roku w ślad za dalszą poprawą sytuacji gospodarczej Polski, możliwy jest dalszy wzrost wyników banku.

„Prognozy dotyczące sytuacji gospodarczej w Polsce pokazują, że w 2018 roku można spodziewać się wzrostu gospodarczego wyższego niż w 2017 roku. W taki sam sposób można podejść do oczekiwań wyników PKO BP - jeżeli w 2018 roku utrzyma się dobra koniunktura i będzie ona nawet trochę lepsza niż obecnie, to wyniki banku również powinny wzrosnąć” - powiedział Jagiełło.

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 2 mld 114 mln zł i wzrósł 11 proc. rok do roku i 3 proc. w ujęciu kwartalnym. Wynik z prowizji w II kwartale 2017 roku wyniósł 733 mln zł i wzrósł 10 proc. rok do roku i 3 proc. kwartał do kwartału.

„Podtrzymuję opinię, że powinien być kontynuowany pozytywny trend wzrostowy zarówno przychodów odsetkowych, jak i przychodów prowizyjnych” - powiedział Jagiełło.

Prezes poinformował, że koszty banku, bez uwzględnienia kosztów wynikających ze składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, powinny pozostać na stabilnym poziomie, jednak bank zakłada wzrost samych kosztów osobowych.

Koszty działania banku w I połowie 2017 roku wyniosły 2,94 mld zł, czyli wzrosły o 6,6 proc. rok do roku.

„Jeżeli wykluczymy koszty związane ze zmianami wielkości płaconych składek na BFG, to widzimy, że koszty banku są stabilne. Tak też powinno pozostać w najbliższej przyszłości” - powiedział Jagiełło.

„Coraz więcej pieniędzy przeznaczamy na technologie, które umożliwiają nam lepszą obsługę klienta w kanale cyfrowym. Koszty osobowe są w lekkim trendzie wzrostowym związanym z ogólnym procesem wzrostu płac w Polsce. Mimo że liczba pracowników spada, to koszty osobowe rosną i będą rosły” - dodał.

Prezes nie wykluczył, że przy dobrej sytuacji gospodarczej wskaźnik kosztów ryzyka, który obecnie jest na poziomie 70-75 pb, może być w najbliższym czasie niższy. „Nie byłbym zaskoczony, gdyby spadł on jeszcze o kilka punktów bazowych. Nie będą to natomiast już tak duże spadki, jak w ostatnich latach” - powiedział Jagiełło.