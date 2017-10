Lepiej nie zwlekać z wykazem nieruchomości

Wojewodowie zwrócą do poprawy niekompletne wykazy nieruchomości i wyznaczą termin na ich uzupełnienie. Ale jeśli ktoś dostrzeże błąd szybciej, to powinien niezwłocznie zawiadomić o tym sprawdzającego - mówi „Dziennikowi Gazeta Prawna” minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

„Dziennik Gazeta Prawna” pyta w środę ministra, co ma zrobić samorząd, który chce szybko rozpocząć budowę, a ma kłopot ze sporządzeniem wykazów wszystkich gruntów, które chciałby wskazać.

„Chciałbym podkreślić, że budować będą przede wszystkim operatorzy mieszkaniowi, czyli przedsiębiorcy, którzy wygrają przetarg organizowany przez Krajowy Zasób Nieruchomości. Natomiast gmina może przystąpić z KZN do spółki celowej i dzięki temu realizować inwestycje mieszkaniowe” - mówi Adamczyk.

W opinii ministra, nie jest to związane z przekazywaniem wykazów czy nieruchomościami Skarbu Państwa, którymi gospodarują starostowie.

„Jeśli gmina dysponuje nieruchomościami także zabudowanymi, może je wnieść jako aport do takiej spółki. Wówczas KZN wniesie kapitał. Dzięki takiemu połączeniu i współpracy mogą powstawać mieszkania, tak o czynszu normowanym, jak i będące w zasobie gminy, w tym mieszkania socjalne. Informacje o nieruchomościach, które gmina chciałaby wnieść aportem do spółki celowej, można przekazywać już teraz do KZN” - podkreśla szef resortu infrastruktury.

Jak zaznacza, o możliwościach tworzenia spółek celowych budujących mieszkania, w tym socjalne, gminy zostały poinformowane. „Przesłałem pismo do wojewodów wraz z materiałami informacyjnymi dotyczącymi KZN i przedstawiającymi możliwości, które daje ustawa, wraz z prośbą o przekazanie informacji gminom” - mówi Adamczyk.

Na pytanie dziennika, czy wykaz należy przekazać wyłącznie w wersji elektronicznej, minister odpowiada: „Zdajemy sobie sprawę, że pierwsze wykazy będą przekazywane w różnej formie i będą miały różną jakość. Jednak kiedyś musi być ten pierwszy raz. Dzwonią do mnie samorządowcy i sami mówią, że jak już raz zrobią wykazy elektronicznie, to potem będzie łatwiej - bo w następnych terminach będzie to można robić, sprawdzając zmiany danych wprowadzonych do tabeli”.

Generalnie - jak podkreśla Adamczyk - przygotowanie wykazu w wersji elektronicznej ułatwi realizację zadań nie tylko KZN, lecz także wszystkim zobowiązanym do ich przesyłania. „Co oczywiste, o wiele łatwiejsze jest wyszukiwanie danych w zbiorach elektronicznych, ich sprawdzanie, porównywanie, wprowadzanie zmian. Niemniej jednak ustawa dopuszcza również składanie wykazów w wersji papierowej, nie chciałbym bowiem, by zachowanie formy elektronicznej było nadmiernym obciążeniem” - mówi minister.

PAP/ as/