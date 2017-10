Samoobsługowy kantor rusza w Wielkopolsce

Pierwszy w regionie samoobsługowy kantor uruchomiono w centrum handlowym przy dworcu kolejowym w Poznaniu. Urządzenie - przypominające wyglądem bankomat - umożliwia wymianę złotych i euro.

Spółka, która zainstalowała urządzenie planuje uruchomienie kolejnych samoobsługowych kantorów marki Walutomat w innych polskich miastach.

„Pierwszy z samoobsługowych kantorów stanął w Poznaniu, bo tu mieści się nasza siedziba, ponadto, Poznań to popularny w Polsce kierunek turystyczny. Co dwudziesty turysta zagraniczny w Polsce zatrzymuje się w tym mieście, w ubiegłym roku było ich 400 tys. Sądzimy, że wielu z nich skorzysta z bezobsługowego kantoru, podobnie jak chętnie robią to turyści w Chorwacji i Serbii, gdzie takie urządzenia cieszą się dużą popularnością” - powiedział PAP w imieniu spółki Currency One Dawid Gałat.

Jak zaznaczył, automatyka bankowa rozwija się na całym świecie, szczególnie w Azji i na Bałkanach.

Urządzenie jest czynne przez całą dobę i cały tydzień. Interfejs urządzenia zaprogramowany jest w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Spółka Currency One planuje zintegrowanie kantoru samoobsługowego z serwisem internetowym Walutomat, w taki sposób, by użytkownik platformy mógł wymienić walutę online, a odebrać ją w gotówce w kantorze samoobsługowym.

PAP/ as/