KE pozywa Irlandię za pomoc Apple 13 mld euro podatku

Komisja Europejska informuje, że pozywa Irlandię do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z tym, że rząd tego kraju nie odzyskał od koncernu Apple ok. 13 mld euro niezapłaconego podatku. KE uznaje to za nielegalną pomoc publiczną.

Komisja Europejska zdecydowała 30 sierpnia 2016 roku, że władze Irlandii muszą wyegzekwować od amerykańskiego giganta zwrot wartości otrzymanych w latach 2003-2014 ulg podatkowych wraz z odsetkami. W trakcie śledztwa Bruksela doszła do wniosku, że Dublin zapewnił firmie niedopuszczalne, w ocenie Komisji, przywileje podatkowe, dzięki czemu przez lata Apple płaciło podatki znacznie niższe niż inne przedsiębiorstwa.

Po ponad roku od tej decyzji Irlandia nadal nie odzyskała nawet części kwestionowanej przez KE pomocy dla Apple’a. Pozew do Trybunału dotyczy braku wdrożenia przez ten kraj decyzji Komisji Europejskiej.

Minister finansów Irlandii Paschal Donohoe odrzucał żądania KE. W sierpniowym wywiadzie dla „Frankfurter Allgemeine Zeitung” mówił, że zasady podatkowe, z których korzystał Apple, były dostępne dla wszystkich, a nie uszyte na miarę, by odpowiadać amerykańskiemu koncernowi technologicznemu. Oświadczył też, że zasady te nie naruszały ani prawa UE, ani Irlandii. „Nie jesteśmy globalnym poborcą podatkowym w imieniu wszystkich innych” - argumentował irlandzki minister.

PAP, MW