Podatek bankowy wkrótce po nowemu

W najbliższej przyszłości resort finansów przedstawi nowe propozycje dotyczące podatku od instytucji finansowych - zapowiedział w środę wiceminister finansów Paweł Gruza.

Wiceszef resortu wziął udział w otwarciu dorocznego Spotkania Liderów Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie.

Mówił m.in., że Ministerstwo Finansów dokonuje cały czas oceny funkcjonowania podatku od instytucji finansowych, tzw. podatku bankowego.

„Wydaje się, że można usprawnić ten podatek, by był bardziej intratny dla gospodarki i instytucji finansowych” - powiedział. „Jesteśmy w procesie permanentnej oceny tego instrumentu. W najbliższej przyszłości można mówić o propozycjach czy decyzjach w tym zakresie” - dodał Gruza.

Podatek od instytucji finansowych zaczął obowiązywać od 1 lutego 2016 r. Banki, firmy ubezpieczeniowe oraz inne instytucje finansowe zostały obłożone daniną wynoszącą rocznie 0,44 proc. wartości ich aktywów. Według planowanego wykonania budżetu w 2017 r. wpływy z tego podatku mają wynieść 4,3 mld zł, a w 2018 r. 4,57 mld zł.

Wiceminister finansów zapowiedział też podczas swojego wystąpienia, że resort będzie pracował nad rozwiązaniami dotyczącymi wymogów kapitałowych.

Dodał, że MF liczy również na „kompromis” podczas prac w Sejmie nad ustawami dotyczącymi frankowiczów.

W porządku obrad rozpoczynającego się w przyszłym tygodniu posiedzenia Sejmu jest prezydencki projekt nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców, znajdujących się w trudnej sytuacji.

Prezydent zaproponował w tym projekcie m.in. dwukrotne podniesienie minimum dochodowego umożliwiającego wnioskowanie o wsparcie. Teraz będzie to sytuacja, gdy koszty kredytów przekraczają o 50 proc. dochody (dotąd było 60 proc.) - realnie to ok. 1 tys. zł na osobę w rodzinie. Ponadto, zwiększona zostanie wysokość możliwego comiesięcznego wsparcia z 1,5 tys. zł do 2 tys. zł, wydłużono okres możliwego wsparcia z 18 do 36 miesięcy oraz wydłużono okres bezprocentowej spłaty otrzymanej z Funduszu wsparcia z 8 do 12 lat.

Ponadto, od jesieni ub. roku w podkomisji sejmowej toczą się prace nad trzema projektami ustaw dotyczącymi frankowiczów, w tym nad projektem prezydenckim, zakładającym zwrot frankowiczom części spreadów.

Gruza zaznaczył też, że rząd, zgodnie z projektem ustawy, zamierza od 1 kwietnia przyszłego roku wprowadzić tzw. podzieloną płatność (split payment), co będzie wymagało współpracy z bankami, które będą prowadzić specjalne konta „VAT-owskie”. Rozwiązanie to, podkreślał Gruza, pomoże ograniczyć wyłudzenia VAT, w sprawie których „musimy wygrzebywać się z głębokiego dołka”.

Rząd 19 września br. przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT, wprowadzający tzw. podzieloną płatność. Mechanizm ten ma polegać na tym, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto za towar lub usługę jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku VAT jest płacona na specjalny rachunek bankowy - rachunek VAT.

Zwracał także uwagę, że obecny sposób rozliczeń ubezpieczeń komunikacyjnych prowadzi do „wzrostu popytu na szarą strefę i naprawy samochodów poza oficjalnym obiegiem fiskalnym”. Sfera ta, dodał, wymaga więc być może zmian.

PAP/ as/