Tegoroczny wzrost PKB może być powyżej 4 proc.

Myślę, że jeżeli w tym roku, będziemy mieli wzrost gospodarczy - a już wszystko na to wskazuje, że to będzie 4 proc. albo nawet więcej - to ten wzrost w kolejnych latach będzie jeszcze silniejszy - powiedział Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju w Telewizji wPolsce.pl.

Założony w budżecie wzrost PKB na poziomie 3,6 proc. wykonamy na pewno ze sporą nadwyżką – powiedział Kwieciński.

Jak dodał, w kolejnych latach te wyniki gospodarcze będą jeszcze lepsze.