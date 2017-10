Wielka fuzja w sektorze paliwowym

Prawie 2 mld zł na inwestycje w ciągu najbliższych czterech lat zamierza przeznaczyć PERN po połączeniu ze swoją spółką zależną OLPP, co stanie się z początkiem 2018 r. PERN chce pełnić rolę podmiotu, który porządkuje krajowy rynek ropy naftowej i paliw.

W następnych czterech latach chcemy wydać do 2 mld zł na inwestycje związane z rozwojem sektora transportu i magazynowania ropy naftowej, a także transportu, magazynowania i obrotu paliwami na poziomie hurtowym - powiedział wiceprezes PERN Rafał Miland.

Jak zaznaczył, by zrealizować planowane inwestycje PERN musi być silnym, zintegrowanym podmiotem i temu właśnie celowi służy przede wszystkim połączenie z OLPP jako spółką przejmowaną. Dodał, że proces integracji PERN i OLPP jest zarazem elementem porządkowania krajowego rynku ropy naftowej i paliw.

Widzimy rolę PERN jako podmiotu, który porządkuje rynek ropy naftowej i paliw, który odpowiada za te segmenty, na których się zna, do których jest przeznaczony, czyli przeładunek ropy naftowej, transport rurociągowy i magazynowanie, w tym zapasów interwencyjnych, a także transport rurociągowy i magazynowanie paliw. W żadnym wypadku, i to trzeba jasno podkreślić, nie będziemy i nie zamierzamy się wtrącać czy to w produkcję paliw, czy w rafinację ropy naftowej, czy też w sektor dystrybucyjny - dodał wiceprezes PERN.

Miland, wymieniając planowane przez PERN strategiczne inwestycje, przypomniał, iż w ostatnim czasie spółka ogłosiła przetarg na budowę w swej bazie magazynowej w Gdańsku dwóch zbiorników na ropę naftową o pojemności po 100 tys. metrów sześc. każdy.

W najbliższym czasie będziemy też ogłaszać przetarg na rozbudowę naszego gdańskiego Terminala Naftowego. Planujemy jego powiększenie o ponad 360 tys. metrów sześc. pojemności. A powiększone pojemności magazynowe są nam i naszemu krajowi niezbędne. Ilość pojemności magazynowych jest wprost proporcjonalna do rozwoju rynku, a ten rynek ropy i paliw w Polsce bardzo dobrze się rozwija - oświadczył wiceprezes PERN.

Dodał, iż także w segmencie paliwowym PERN planuje rozbudowę pojemności baz magazynowych, którymi obecnie zarządza OLPP.

Tu mówimy o budowie nowych pojemności paliwowych na ponad 300 tys. metrów sześc., z czego 100 tys. chcemy wybudować do końca przyszłego roku, a 200 tys. w kolejnych latach. Chodzi o to, byśmy mogli sprostać oczekiwaniom naszych klientów - powiedział Miland.

Według niego, w efekcie połączenia PERN i OLPP, powstanie podmiot większy, będący w stanie jeszcze lepiej obsługiwać swych klientów, jak np. rafinerie, które obecnie są osobno klientami obu spółek. Miland zapewnił, że PERN przejmie wszystkie umowy i zobowiązania OLPP.

Jak będziemy razem, będziemy mogli zaoferować wspólną usługę, którą można porównać one-sto-shop, gdzie będziemy mogli obsłużyć kompleksowo naszych klientów rafineryjnych, nie zapominając też o innych, bo są klienci, którzy korzystają tylko z usług oferowanych przez bazy paliw albo tylko z usług baz surowcowych, czy transportu rurociągowego - wyjaśnił wiceprezes PERN.

Podkreślił, że plan integracji PERN i OLPP posiada już wszystkie wymagane zgody korporacyjne. Potwierdził, że przewidywany moment połączenia to początek przyszłego roku.

Jest składany wniosek do Sądu Rejestrowego o wpisanie z dniem 2 stycznia 2018 r. połączonego podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego - dodał.

OLPP jest spółką zależną PERN, która powstała w 1997 r. To największy w Polsce podmiot specjalizujący się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych, który posiada 19 baz magazynowych i ok. 60-proc. udział w krajowym rynku tego segmentu. W magazynach OLPP o pojemności ok. 1,8 mln metrów sześc. składowane są paliwa do bieżącej dystrybucji i w ramach rezerw państwowych.

Grupa kapitałowa PERN w 2016 r. osiągnęła ponad 1,2 mld zł przychodów i 368 mln zł zysku netto, a sam PERN wypracował w tym czasie przychody na poziomie 734 mln zł i zysk netto w wysokości 319 mln zł.

PAP, MS