Bank nowości dla mikro i małych firm

O portalu zafirmowani.pl , o ułatwieniach dla firm jakie oferuje, o planowanych nowych funkcjonalnościach, a także o karcie debetowej dla firm gwarantującej zakup paliwa po cenie 3,90 zł/l rozmawiamy z Maciejem Surdykiem, dyrektorem zarządzającym w Alior Banku.

Alior Bank ma duże plany w stosunku do portalu zafirmowani.pl. Proszę mi powiedzieć, jaką rolę ten portal ma pełnić w całej strategii banku?

Maciej Surdyk, dyrektor zarządzający Pionem Rozwoju Bankowości Przedsiębiorstw w Alior Banku: Naszą ambicją jest, aby portal zafirmowani.pl był osią komunikacji banku z klientami, przede wszystkim z przedsiębiorcami z segmentu mikro i małych firm, zarówno tych z długą historią prowadzenia działalności gospodarczej, jak i ze startupami. Za pośrednictwem portalu pokazujemy najlepsze praktyki z rynku, oferujemy narzędzia, które do tej pory często zarezerwowane było wyłącznie dla dużych firm czy korporacji.

Prezentujemy aktualne informacje o podatkach, funduszach europejskich, rozliczeniach księgowych czy marketingu. Podpowiadamy, jak pozyskiwać kontrahentów, jak znaleźć i zatrudnić pracownika, przedstawiamy cały proces kadrowo-administracyjny od rozmowy kwalifikacyjnej do podpisania umowy.

Przedsiębiorca znajdzie również specjalną bazę pomocnych dokumentów w formie zbioru gotowych plików do wypełnienia. Wśród nich znajdują się wzory umów oraz różnego rodzaju wnioski i formularze.

Na stronie zafirmowani.pl staramy się gromadzić kompleksową wiedzę, która może być pomocna przedsiębiorcom w codziennym prowadzeniu biznesu. Pochodzi ona od najlepszych specjalistów i doświadczonych ekspertów. Współpracujemy m.in. z firmą Ernst & Young, jej wiedza i doświadczenia do niedawna były zarezerwowana tylko dla dużych firm.

Serwis stanowi zatem praktyczny poradnik, zapewnia profesjonalne wsparcie i odpowiada na najczęściej zadawane pytania związane z prowadzeniem firmy.

Wspomniał Pan o narzędziach, jakie oferujecie użytkownikom zafirmowanych. Co to są za narzędzia?

Podstawowym i najciekawszym rozwiązaniem jest księgowość online. Aplikacja służy między innymi do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, a także fakturowania oraz prowadzenia terminarza płatności oraz przygotowywanie deklaracji podatkowej. Księgowość on-line jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich użytkowników zarejestrowanych na portalu, bez względu na to, czy są klientami Alior Banku czy nie. Dzięki funkcjonalnościom społecznościowym, platforma zafirmowani.pl umożliwia również tworzenie wizytówki firmy, nawiązywanie kontaktów handlowych pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami i udzielanie wzajemnych rekomendacji.

Oferujemy również program CRM, służący do zarządzania sprzedażą. Przy użyciu tego programu stosunkowo niewielkie firmy, na przykład gabinet kosmetyczny, mogą zarządzać relacjami z klientami.

Jest jeszcze aplikacja firmy Vindicat, służąca do prowadzenia miękkiej windykacji kontrahentów. Są też oferty specjalne, naszych partnerów.. Staraliśmy się je tak skonstruować, aby nie ograniczały się one tylko np. do zniżki na artykuły biurowe, ale żeby umożliwiały przedsiębiorcom skorzystanie z nowych rozwiązań przydatnych w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Jednak wbrew pozorom takie zniżki, jak ta wspomniana przez Pana na artykuły biurowe, mają dla małych firm często duże znaczenie. Takie małe podmioty mają słabszą pozycje negocjacyjną przy zakupach, a więc i mniejsze szanse na to, aby uzyskać ceny choć zbliżone do tych, które uzyskują ich więksi konkurenci.

Tak, to prawda. Dlatego właśnie wprowadziliśmy, a wkrótce zaczniemy promować, specjalną kartę debetową, która daje gwarancję ceny paliwa na wszystkich stacjach w Polsce – tylko 3,90 zł/l w ramach promocji ,,Cashback dla przedsiębiorców”.Zgodnie z regulaminem promocji policzymy, ile litrów paliwa zakupił klient płacąc kartą Mastercard Debit Commercial i zwrócimy na rachunek firmy różnicę pomiędzy średnią ceną paliwa za litr podawaną przez Polską Izbę Paliw Płynnych, a ceną 3,90 zł gwarantowaną przez Alior Bank. Maksymalna kwota zwrotu to aż 100 zł miesięcznie.

Planujemy też poszerzenie systemu zniżek o korzystne rabaty m.in. na zakup telefonu, komputera, stworzenie strony WWW, czy na abonament na połączenia telefoniczne i internetowe.

Zarówno księgowość, jak i wsparcie przy zakupach są już w ofercie innych banków. Proszę powiedzieć, w czym upatruje Pan przewagę portalu zafirmowani.pl.

Wbrew pozorom, nie ma na rynku wielu banków, które oferują firmom księgowość. Takie oferty są często dodatkowo płatne. Są także banki, które oferują platformy zakupowe. Zwykle jednak nasi konkurenci koncentrują się na jednym elemencie oferty, my zaś liczymy na to, że przedsiębiorcy docenią nasz całościowe podejście i fakt, że wszystkie potrzebne im informacje i narzędzia będzie można znaleźć w jednym miejscu.

Proszę mi powiedzieć, jak Alior Bank zamierza rozwijać funkcjonalności, dostępne poprzez portal zafirmowani.pl?

Przede wszystkim, zgodnie z naszą strategią, zależy nam na rozwijaniu cyfrowych rozwiązań. Na przełomie stycznia i lutego 2018 roku planujemy połączenie portalu zafirmowani.pl z bazami gromadzącymi dane o przedsiębiorcach, a więc z CEiDG oraz REGON-em. W dalszej perspektywie da to możliwość zakładania firmy poprzez stronę zafirmowani.pl. Dostęp do CEiDG oraz REGON-u umożliwi też użytkownikom portalu łatwiejsze sprawdzanie kontrahentów.

Do tego dojdzie jeszcze możliwość wysyłania z naszej platformy Jednolitego Pliku Kontrolnego. Od początku 2018 r. zostaną do tego zobligowane wszystkie firmy, również te najmniejsze. Zafirmowani.pl umożliwią łatwą i szybką realizację tego obowiązku. Chcemy także wprowadzić możliwość otwierania rachunku poprzez portal. W rezultacie przedsiębiorca, dzięki jednej wizycie na portalu zafirmowani.pl , otworzy kontro firmowe i uzyska dostęp do księgowości rozbudowanej, m.in. o możliwość zaciągania do programu księgowego firmy danych z rachunku bieżącego.. Dodamy także wyszukiwarkę funduszy unijnych, poszerzoną o możliwość audytu zaplanowanej przez przedsiębiorcę inwestycji. Pozwoli to na jak najbardziej trafne wybranie źródła unijnego wsparcia. Tutaj będzie także można liczyć na wsparcie jednego z naszych partnerów.

Wiemy także, że klienci często mają problem z wyliczeniem zdolności kredytowej. Dlatego umieścimy na portalu kalkulator kredytowy ułatwiający przedsiębiorcy sprawdzenie, na jak duże finansowanie może liczyć jego firma. Kalkulator będzie połączony z wnioskiem kredytowym. Taki wniosek trafi do specjalnego zespołu bankierów, którzy pomogą klientowi przejść przez cały proces kredytowy, oczywiście w sposób zdalny i w dogodnych dla niego terminach. Umowę kredytową klient będzie mógł podpisać w siedzibie firmy – dostarczy mu ją kurier.

Dziękuję za rozmowę