Polska liderem ociepleń

Polska jest obecnie wiodącym rynkiem ociepleń w Europie. Od kilku lat szacowany jest on na około 40 mln m kw. elewacji ocieplonych w skali roku - powiedział prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń Jacek Michalak.

W czwartek w Warszawie rozpocznie się IV Europejskie Forum ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System), na którym pojawi się ponad 250 osób z 25 krajów Europy, jak też z Chin, Japonii i Stanów Zjednoczonych, reprezentujących branżę ociepleń. Konferencję organizuje European Association for ETICS (EAE). Gospodarzem Forum jest polskie Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO).

Jak powiedział Michalak „silna pozycja Polski w sektorze ociepleń jest faktem, czego wyrazem jest wybór Warszawy na miejsce IV Europejskiego Forum ETICS”.

Pierwsze ocieplenie zostało wykonane na budynku mieszkalnym w Berlinie w 1957 roku, a w Polsce technologia stała się powszechnie stosowana z początkiem lat 90. „Od tego czasu krajowy rynek błyskawicznie się rozwinął i spełnia, a nawet wyprzedza europejskie standardy” - mówił prezes stowarzyszenia.

Jak dodał, „niedawno wyprzedziliśmy rynek niemiecki, który przez lata przewodził całej Europie, a dzisiaj jest o kilka procent mniejszy niż polski”.

„Według estymacji European Association for ETICS jesteśmy dzisiaj drugim rynkiem europejskim, za Turcją, chociaż są opinie, że rynek turecki może być przeszacowany” - powiedział Michalak.

Zdaniem SSO „ocieplenia budynków pełnią istotną rolę w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym, jak też w termomodernizacji istniejących zasobów budowlanych”. „Znacząco przyczyniają się także do ochrony środowiska, zmniejszając emisję dwutlenku węgla do atmosfery - prawidłowe ocieplenie ścian zewnętrznych budynku może nawet o połowę zredukować zużycie energii potrzebnej do jego ogrzewania i klimatyzowania. Ma to znaczenie również dla domowych budżetów” - czytamy w notatce prasowej.

SSO jest organizacją zrzeszającą 30 czołowych polskich producentów systemów ETICS i ich komponentów. Misją stowarzyszenia jest upowszechnienie kompletnych rozwiązań technologicznych o udokumentowanej jakości, gwarantujących komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

Branża ociepleń w tym roku obchodzi jubileusz 60-lecia.

PAP/ as/