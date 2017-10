ZUS dla dzieci

W tym roku kilkadziesiąt tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski będzie miało lekcje z ubezpieczeń społecznych. W ramach projektu „Lekcje z ZUS” młodzież zdobywa praktyczną wiedzę z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej i przysługujących im świadczeń, czyli praw i obowiązków wynikających z podlegania ubezpieczeniom społecznym.

– Oczekuję, że dzięki temu projektowi poziom wiedzy o ubezpieczeniach społecznych będzie naprawdę satysfakcjonujący. Dziś jest on w miarę poprawny w grupie osób starszych, które są beneficjentami i miały już kontakt z ZUS-em. Natomiast poziom wiedzy cały czas jest bardzo słaby w średniej i najmłodszej grupie wiekowej. Dlatego trzeba tę edukację prowadzić na wszystkich poziomach wiekowych, nie tylko wśród młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym, studentów, lecz także wśród uczniów szkół podstawowych – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W rozpoczętym niedawno roku szkolnym ruszyła czwarta edycja programu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”. Autorski program Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma uczyć młodzież podstawowych zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Obecnie wśród młodszych pokoleń wiedza dotycząca zagadnień z tego zakresu jest bardzo ograniczona.

W ramach projektu szkoły w całej Polsce prowadzą specjalne zajęcia, na których uczniowie poznają podstawy działania systemu ubezpieczeń społecznych i zagadnienia dotyczące prowadzenia własnego biznesu.

W pierwszej edycji programu, która wystartował w roku szkolnym 2014/2015, wzięło udział około tysiąca szkół i kilkadziesiąt tysięcy uczniów z całej Polski. W ubiegłorocznej edycji uczestniczyło już przeszło 46 tys. uczniów.

– Dla nas, dorosłych, ubezpieczenia społeczne to bardzo trudna tematyka. To bardzo istotne, że możemy edukować młodzież, żeby przygotować ją do dorosłego życia, do wejścia na rynek pracy, bronienia własnych interesów, poinformować o ewentualnych zagrożeniach, jakie mogą wystąpić na rynku pracy. Ten program wpisuje się w podstawę programową przedsiębiorczości. jak również prowadzenie działalności gospodarczej w technikum czy w szkole branżowej szkole I stopnia. Szkolnictwo zawodowe również wpisuje się w ten program – dodaje Bożena Mayer-Gawron, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Materiały dydaktyczne do „Lekcji z ZUS” powstały we współpracy z metodykiem nauczania, który wcześniej współtworzył już podobne projekty z komercyjnymi instytucjami z branży finansowej. Ilustracje do lekcji wykonali młodzi polscy rysownicy. Nie brakuje też materiałów w wersji cyfrowej i multimedialnej. Zachętą do uczestnictwa w programie jest olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, której zwycięzcy mogą liczyć na indeksy najlepszych polskich uczelni.

– ZUS współpracuje i ma podpisane porozumienia z prawie 80 uczelniami wyższymi, które przewidują różne wspólne inicjatywy. Władze części z nich uznały nasz potencjał i możliwości wysokiego poziomu merytorycznego olimpiady i podjęły decyzję o przyznaniu finalistom indeksów, punktów, które są potrzebne przy rekrutacji oraz innych nagród. Wyzwanie jest duże, ale nagrody są naprawdę fantastyczne. Wiosną przyszłego roku nasi finaliści, najlepsi z najlepszych, będą posiadaczami indeksów – mówi prof. Gertruda Uścińska.

Dyrektor warszawskiego XLVI Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego, które prowadzi „Lekcje z ZUS” już czwarty rok z rzędu, ocenia, że praktyczna wiedza zdobyta w trakcie zajęć przyda się młodzieży w dorosłym życiu, zwłaszcza jeśli mają w planach prowadzenie własnego biznesu czy pracę za granicą.

– Młodzież przychodzi na te lekcje bardzo chętnie. To dla nich coś nowego. Pytają się o wszystko, są dumni, że czasem wiedzą więcej od swoich dziadków czy rodziców. Wiedza zdobyta w czasie tego projektu na pewno im się przyda w przyszłym życiu. Ta młodzież będzie pracowała nie tylko w Polsce, lecz także za granicą, gdzie również są ubezpieczenia społeczne – mówi Marek Nocuła, dyrektor, XLVI LO im.Stefana Czarnieckiego.

– Te lekcje dostarczają uczniom wiedzy z nowych obszarów. Uczą się tego, jak świadomie uczestniczyć w dorosłym życiu, jak świadomie wejść na rynek pracy, pomagają uczniom w dokonywaniu bardzo trudnych wyborów edukacyjnych i zawodowych. Jestem pewna, że wiedza, którą zdobywają, bardzo przyda się uczniom w dorosłym życiu – dodaje Edyta Gałązka, nauczycielka i opiekun programu „Lekcje z ZUS” w warszawskim liceum im. Stefana Czarnieckiego.

(Agencja Informacyjna Newseria)