1/4 energii PGE przejdzie przez giełdę

Warunek, jaki nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Polską Grupę Energetyczną, oznacza, że wzrośnie ilość prądu, jaką ten koncern będzie sprzedawał przez giełdę.

Szacujemy, że po tej decyzji nasze obligo wzrośnie o 10 pkt. proc., do 25 proc. – powiedział Henryk Baranowski, prezes PGE.

Obligo giełdowe to wymóg, aby poprzez rynek giełdowy sprzedawana była określona część energii elektrycznej. Obecnie wynosi ono 15 proc. dla firm energetycznych. Wcześniej był to większy odsetek, a redukcja obligo sprawiła, że spadły obroty na Towarowej Giełdzie Energii, należącej go GPW. Decyzja UOKiK pozytywnie wpłynie na wyniki grupy kapitałowej giełdy. Dla PGE zaś decyzja UOKiK to okazja do szerszego wejścia na rynek ciepłowniczy.

Jest to ważny moment dla grupy i naszych klientów, zwiększy się bezpieczeństwo energetyczne, zarówno indywidualnych, jak i firm. Przejmujemy aktywa o wartości 4,5 mld zł. To konsekwentna realizacja planów strategicznych grupy. Po przejęciu ogłosimy strategię dla naszej nowej linii biznesowej, związane z kogeneracją i ciepłem – mówił Baranowski.

Spółka, jak informowała wcześniej, zamierza m.in. przejmować ciepłownie w mniejszych miastach, aby rozwijać zarówno sieci ciepłownicze, jak i produkcję ciepła.. PGE chce także rozwijać się również w regionach, gdzie sieci ciepłownicze są rozwinięte. Wśród nich jest okolica Rybnika.

Region Rybnika jest potencjalnie interesującym rynkiem ciepła, kończymy analizy dotyczące tego rynku. Mamy nadzieję, ze rynek ciepłowniczy jest perspektywiczny z powody emisyjności i ochrony środowiska – mówił Henryk Baranowski.

Do przejęcia aktywów EDF – czyli 8 elektrociepłowni, 400 km sieci ciepłowniczej oraz Elektrowni Rybnik – potrzebna jest jeszcze zgoda Agencji Nieruchomości Rolnych. Koncern liczy, że ta pojawi się wkrótce i będzie można dokończyć transakcję. Przypomnijmy, że jej wartość to 4,51 mld zł, z czego 2,45 mld zł to kapitały własne firm, a ok. 2,06 mld to zadłużenie polskich firm w spółkach francuskiej grupy. PGE liczy, że zgoda z ANR pojawi się wkrótce, dzięki czemu będzie można już w grudniu ogłosić strategią ciepłowniczą koncernu.