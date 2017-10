Co zamiast opłaty paliwowej ?

Nie będzie powrotu do pomysłu wprowadzenia opłaty paliwowej, a rząd zaprezentuje niebawem inne rozwiązanie, by wesprzeć samorządy w budowie dróg - mówił w czwartek w Radiu Zet minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Wycofaliśmy się z opłaty paliwowej i do tego projektu już nie wracamy. Była proponowana po to, by zwiększyć środki na drogi samorządowe. Teraz szukamy innego sposobu, aby te inwestycje sfinansować - powiedział Adamczyk w internetowej części wywiadu.