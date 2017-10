Bezrobocie najniższe od 1991 r.

6,9 proc. - tyle we wrześniu wyniosła stopa bezrobocia – poinformowało Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w komunikacie. Tak niskiego wskaźnika bezrobocia nie odnotowano od 1991 roku.

Ubyło nam ponad 18 tysięcy osób bezrobotnych. Musimy jednak powiedzieć, że coraz bardziej doskwiera nam niedobór pracowników, a wśród osób bezrobotnych coraz większą część stanowią osoby długotrwale bezrobotne, które są najdalej oddalone od rynku pracy, które są najtrudniejsze do zaktywizowania, które często rejestrują się, ponieważ chcą mieć - co jest oczywiste - prawo ubezpieczenia zdrowotnego – mówiła Elżbieta Rafalska minister rodziny, pracy i polityki społecznej w Telewizji wPolsce.pl

Tak niski wskaźnik bezrobocia oznacza spadek w stosunku do sierpnia o 0,1 pkt. proc. W porównaniu do września ubiegłego roku stopa bezrobocia spadła o 1,4 proc. kiedy to wynosiła wynosiła 8,3 proc.

Spadek stopy bezrobocia w granicach od 0,1 do 0,2 punktu procentowego odnotowano w 14 województwach. W kolejnych 5 województwach (kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, podlaskim i świętokrzyskim) wskaźnik bezrobocia spadł o 0,2 punktu. Tylko w 2 województwach (pomorskim i wielkopolskim) natężenie bezrobocia w odniesieniu do poprzedniego miesiąca nie uległo zmianie. Najniższa stopa bezrobocia (4,1 proc.) utrzymuje się w województwie wielkopolskim, a najwyższa (11,9 proc.) – w województwie warmińsko-mazurskim – czytamy w komunikacie.

Jak podaje resort pracy w końcu września br. liczba bezrobotnych wyniosła 1.117,4 tys. osób. W porównaniu do końca sierpnia br. było to o 18,8 tys. osób (1,7 proc.) mniej niż miesiąc temu. Spadek liczby bezrobotnych we wrześniu br. został odnotowany w 15 województwach – najwyraźniej w lubelskim (o 2,5 proc.), lubuskim (o 2,4 proc.), małopolskim i świętokrzyskim (o 2,3 proc.). Tylko w województwie pomorskim odnotowano nieznaczny wzrost liczby bezrobotnych na poziomie 0,7 proc.

Liczba bezrobotnych w końcu września br. w stosunku do tego samego miesiąca rok temu zmniejszyła aż o 206,7 tys. osób, co oznacza to spadek o 15,6 proc.

Z informacji z urzędów pracy wynika, że spadek liczby bezrobotnych w wrześniu br. to efekt wyrejestrowań z powodu podejmowania zatrudnienia, co z kolei wiąże się z kontynuacją części prac sezonowych w okresie wczesnej jesieni oraz aktywizacją bezrobotnych w ramach form aktywnych.