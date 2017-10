Czy będą kolejne rekordy na akcjach Orlenu i Lotosu ?

Zarówno PKN Orlen jak i Lotos są teraz w silnym trendzie wzrostowym. Akcje obu spółek paliwowych rosną przede wszystkim dzięki rekordowo wysokim, wyższym od przewidywań rynku, marżom na sprzedawanych produktach.

Jak informował Lotos, we wrześniu modelowa marża rafineryjna wyniosła 10,4 USD na baryłce ropy. Wcześniej podobna wartość została zanotowana w marcu 2015 r. kiedy to marża wynosiła 10,32 USD. PKN Orlen informował, że marża rafineryjna we wrześniu wyniosła 8 USD.

PKN Orlen znajduje się obecnie w silnym trendzie wzrostowym zapoczątkowanym w połowie 2016 roku, z podobną sytuacja mamy do czynienia na Lotosie. W 2016 roku PKN stał się największą, pod względem kapitalizacji, spółką na giełdzie i obecnie jest wyceniany przez rynek na 53 mld złotych. Na tak dobrą sytuację Orlenu i Lotosu wpływ ma rosnąca marża na sprzedawanych produktach. We wrześniu marże również były rekordowe, wyżej niż oczekiwał rynek, stąd mamy kolejną falę wzrostów. Wysokie marże są z kolei wynikiem niskich cen ropy naftowej, które powodują większy popyt na produkty ropopochodne. Dodatkowy czynnik sprzyjający spółkom to walka z szarą strefą, która w poprzednich latach urosła do ogromnych rozmiarów – wskazuje powody zwyżek kursu akcji spółek paliwowych Tomasz Wyłuda, Manager Zespołu Doradztwa i Analiz z Biura Maklerskiego ING BS.

Eksperci z TMS Brokers zwracają uwagę na to, że relatywnie największą siłą odznacza się gdański Lotos. W odróżnieniu od PKN Orlen, Lotos jest tylko rafinerią (czyli producentem oleju nap., benzyny) zaś PKN ORLEN oprócz biznesu rafineryjnego, prowadzi również biznes petrochemiczny.

Jak dodają warto podkreślić, że wysokie marże rafineryjne i petrochemiczne odnotowywane są praktycznie w całej Europie w tym roku, a dodatkowo wzrosły one w wakacje w wyniku zakłóceń spowodowanych huraganem Harvey w USA. Niemniej, w bieżącym kwartale br. dynamiki wzrostu sprzedaży oleju napędowego ulegną wypłaszczeniu ze względu na efekt bazy.

Tym co najmocniej wpłynęło na biznes jest ograniczenie szarej strefy w obrocie paliwami i dynamiczny wzrost sprzedaży oleju napędowego ok. 15 proc. r/r od III kwartału 2016 w ujęciu miesięcznym. Dodatkowo pozytywne czynniki wpływające na biznes Lotosu to wzrost marży rafineryjnej (wzrost dyferencjału Brent-Ural), wzrost premii lądowej (bardziej konkurencyjny przesył ropy rurociągami wobec dostaw tankowcami) oraz wzrost mocy produkcyjnych. Poprawie wyników sprzyjało również utrzymanie wysokich marż petrochemicznych w przypadku PKN Orlen – uważają eksperci DM TMS Brokers.

Jak dodaje Tomasz Wyłuda obecnie PKN Orlen jest notowany na wskaźniku Cena/Zysk 7,90 natomiast Lotos 9,30, co jest stosunkowo niskim poziomem biorąc pod uwagę inne spółki na giełdzie jak i historyczne poziomy na których te spółki były notowane.

Jeżeli tendencje się utrzymają możemy spodziewać się kolejnych rekordów notowań PKN i Lotosu w najbliższych miesiącach. W perspektywie kilku lat obie spółki będą musiały się jednak zmierzyć z dużym problemem tj. rosnącą liczbą samochodów elektrycznych. Szacujemy, że do 2035 wszystkie nowo sprzedawane samochody w UE będą miały napęd w pełni elektryczny. Spowoduje, to że PKN Orlen i Lotos będzie musiał zmienić swój model biznesowy albo zniknąć z rynku – dodaje Wyłuda.

W lipcu PKN Orlen raportował o rekordowych wynikach za II kw. tego roku, o zysku w wysokości 3,1 mld zł. Na tak wysokie wyniki wpływ miały przede wszystkim nowe regulacje – pakiet paliwowy – których celem była redukcja szarej strefy czyli walka z oszustami podatkowymi. Można spodziewać się, że dołożenie do wspomnianych efektów wysokiej marży rafineryjnej (wyliczanej jako różnica między przychodami ze sprzedaży produktów rafineryjnych, a kosztami zakupu surowców – dla PKN Orlen wyniosła ona we wrześniu 8 USD czytaj więcej: Orlen zarabia coraz więcej na przerobie ropy ) powinno korzystnie wpłynąć na tegoroczne wyniki spółki. Tym bardziej, że Orlenowi sprzyja także sytuacja makroekonomiczna.

Warto zatem zadać sobie pytanie, czy PKN Orlen uda się pobić rekord wypłaconej za 2016 r. dywidendy, która to wyniosła 3 zł za akcję z zysku netto na poziomie 5,36 mld zł.

Zysk netto Grupy Lotos w drugim kwartale tego roku spadł do 157,5 mln zł z 225,8 mln zł przed rokiem. Czytaj także: Zysk Lotosu w drugim kwartale wyniósł 157,5 mln zł

Kurs akcji PKN Orlen o godz. 16:44 wynosił 127,41 pln, co oznacza wzrost o 2,48 proc. Kurs akcji Lotosu o godz. 16:38 wynosił 64,95 pln, co oznacza wzrost o 3,06 proc.