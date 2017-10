Odbarwiony olej zamiast karuzeli

Pakiet paliwowy radykalnie zmienił polski rynek. Rynek został uszczelniony, ale za wcześnie odtrąbić pełen sukces.

Rynek korzysta obecnie z dobrodziejstw trzech pakietów: paliwowego, który wszedł w życie jako pierwszy ponad roku temu, energetycznego i przewozowego. Wszystkie trzy doprowadziły do tego, że szara strefa w handlu paliwami gwałtownie się zmniejszyła, wzrosły zyski legalnie działających na tym rynku firm, a w legalnym obiegu pojawiło się dużo więcej paliw. Krzysztof Romaniuk, dyrektor ds. analiz rynku paliw z Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego powiedział podczas konferencji „Bezpieczeństwo surowcowe Polski – oczekiwania i możliwości”, która odbywa się w Płocku, że w tym roku pojawi się na rynku 31-32 mln m sześc. paliw, o 2-3 mln więcej niż wcześniej. Rafał Miland, wiceprezes PERN, mówił o bardzo dużym wzroście zapotrzebowania na paliwa, a także o pojawieniu się w Polsce różnych gatunków ropy, różnej niż rosyjska. Wzrosło także zapotrzebowanie na pojemności magazynowe, co jest konsekwencją zwiększenia się wielkości legalnych zakupów, podlegających rygorom prawnym, w tym obowiązkom tworzenia zapasów.

Czy pakiety doprowadziły do likwidacji szarej strefy? Na pewno do jej radykalnego ograniczenia, ale w niektórych obszarach rynku nadal – choć w znacznie mniejszym zakresie – jeszcze funkcjonuje. Uczestnicy panelu mówili o niemal całkowitej likwidacji karuzel vat-owskich, ale zarazem o powrocie starych metod oszustw, np. odbarwianiu oleju. Przestępczość tego typu nie ma jednak dużego zasięgu, a według przedstawicieli branży, resort finansów błyskawicznie reaguje na pojawiające się nieprawidłowości, i do tego posiada narzędzia pozwalające na ich zwalczanie.

SK