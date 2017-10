PKP Energetyka do 2025 r. zainwestuje 3,2 mld zł

PKP Energetyka do 2025 r. wyda 3,2 mld zł na inwestycje w infrastrukturę, dystrybucyjną i cyfryzację - powiedział w czwartek prezes spółki Wojciech Orzech. Dodał, że spółka cały czas wspiera rozwój kolei.

PKP Energetyka poinformowała o swoich planach do 2025 roku. Jak powiedział prezes, we wrześniu br. zaakceptowano długoterminowy plan rozwoju PKP Energetyka do 2025 r.

Zdefiniowaliśmy inwestycje rozwojowe na poziomie 3,2 mld zł - poinformował Wojciech Orzech.

Wcześniejsze plany inwestycyjne firmy (w perspektywie do 2020 r.) opiewały na 1,65 mld zł. Nowy plan zakłada większe wydatki m.in. na program MUZ-a (Modernizacja Układów Zasilania), na modernizację, automatyzację sieci i poprawę zasilania, a także cyfryzację i digitalizację.

Kiedy przejmowaliśmy zarządzanie spółką, mieliśmy kilka obszarów bardzo kryzysowych. Bardzo dużym wyzwaniem dla spółki była kwestia jakości (…), gdzie cały czas otrzymywaliśmy informacje, że spółka nie wywiązuje się z oczekiwań - mówił prezes.

Wśród wyzwań, jakie stały wówczas przed spółką były m.in. modernizacja i cyfryzacja oraz określenie warunków rozwoju.

Jednym z wyzwań, jakie przed nami stały był potężny wzrost sprzedaży, który spowodował straty na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych, co zagrażało płynności spółki - dodał.

Wobec takiego zagrożenia PKP Energetyka wyeliminowała spekulacyjny hurtowy handel energią oraz niektórych kontrahentów.

Duża część kontraktów była kontraktami nierentownymi. Wszystkie nierentowne i te, które generowały straty musiały zostać wyeliminowane, dlatego, że spółka nie odzyskałaby stabilności finansowej - tłumaczył Orzech i dodaje - Udało nam się. Sytuacja jest stabilna i nie generuje ryzyka dla całej grupy kapitałowej - podkreślił.

Jak wyjaśnił prezes, problem z jakością usług wynikał z niejednorodnej struktury operacyjnej spółki. PKP Energetyka była i jest jednym podmiotem, natomiast każdy z 14 zakładów spółki był niezależny. Firma była jedna, ale operacyjnie zdezintegrowana - tłumaczył.

Poszczególne zakłady różniły się m.in. materiałami, standardami pracy. Brak standaryzacji powodował wiele szkód (…). Uznaliśmy, że taka fragmentacja nam nie służy - dodał Orzech. PKP Energetyka zmniejszyła więc liczbę zakładów z 14 do ośmiu.

Ponadto, spółka stworzyła „Zintegrowany System Zapewnienia Sprawności Sieci Trakcyjnej”, który ma trzy komponenty: pracowników, sprzęt, oraz systemy wspierające.

Na poziomie pracowników wdrożyliśmy narzędzie, które pozwala nam dynamicznie alokować pracowników na terenie całego kraju w czasie rzeczywistym - wskazał Orzech. Jak mówił, dane w tym systemie są aktualizowane co 5 minut.

Kolejnym instrumentem jest Centralny System Nadzoru Taboru Kolejowego, który zawiera wszystkie dane dot. pojazdów m.in. ich sprawności. Systemy wspierające poprawiają przede wszystkim kontakt z klientem. Firma wdrożyła narzędzie pozwalające klientom monitorować zamówione usługi.

Efektem wprowadzonych przez spółkę zmian jest dwukrotny spadek awarii sieci trakcyjnych. W 2014 r. było ich 210, a w tym roku - 93.

PKP Energetyka to spółka, która sprzedaje i dostarcza energię klientom trakcyjnyjnym i biznesowym. Kluczowym klientem PKP Energetyka są PKP Polskie Linie Kolejowe. Działa od 2001 r. We wrześniu 2015 r. jej właściciel, Polskie Koleje Państwowe, sprzedały - za prawie 1,5 mld zł - 100 proc. jej udziałów spółce Caryville Investments, należącej do funduszu CVC Capital Partners. CVC Capital Partners to jeden z największych funduszy inwestycyjnych na świecie.

Prywatyzacja spółki, posiadającej wrażliwą dla kraju infrastrukturę, wzbudziła wiele kontrowersji.