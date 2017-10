Pakiet projektów ustaw Konstytucji Biznesu przyjęty

Stały Komitet Rady Ministrów przyjął w czwartek pakiet projektów ustaw w ramach Konstytucji Biznesu. Pewne kwestie pozostawiono do rozstrzygnięcia na forum rządu - poinformował PAP Stanisław Krakowski z biura prasowego Ministerstwa Rozwoju.

Komitet Stały przyjął pakiet ustaw Konstytucji Biznesu z rekomendacją na Radę Ministrów, ale też z kilkoma jeszcze punktami do rozstrzygnięcia na forum rządu, przez ministrów - wskazał Krakowski.

Konstytucję Biznesu, na którą składa się pakiet pięciu projektów ustaw, zapowiedział podczas Kongresu 590 w Rzeszowie jesienią ubiegłego roku wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Konstytucja ma przynieść istotną zmianę w funkcjonowaniu przedsiębiorców i poprawić jakość relacji między biznesem a administracją. Zakłada m.in. powołanie rzecznika przedsiębiorców z uprawnieniem do wstrzymania dowolnej kontroli, jeżeli jest ona prowadzona z naruszeniem prawa, a jej kontynuowanie grozi przedsiębiorcy niepowetowaną szkodą. Przewiduje też wprowadzenie: działalności nierejestrowej, ulgi na start, zasady prymatu numeru NIP jako podstawowego numeru przedsiębiorców.

Jak poinformował Krakowski, w toku prac nad ustawą zdecydowano, że będzie powołany rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, a także wycofano się z uprawnienia rzecznika do wstrzymania dowolnej kontroli. Te właśnie zapisy budziły sprzeciw związkowców.

W niedawnym wywiadzie dla PAP szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Henryk Kowalczyk pytany, czy któreś z istotnych rozwiązań Konstytucji, np. powołanie - krytykowanego przez związkowców - rzecznika przedsiębiorców, mogą zniknąć, odpowiedział: Nie.

Pytany, czy mimo sprzeciwu Solidarności, w Konstytucji Biznesu pozostanie powołanie rzecznika przedsiębiorców, czy rzecznik będzie miał prawo wstrzymać dowolną kontrolę, czy też zostanie to zmienione, Kowalczyk wskazał: Głos Solidarności zawsze bierzemy pod uwagę. +S+ postuluje, by jednakową wagę przykładać do pracodawców i pracowników. Prawo przedsiębiorców mówi o przedsiębiorcach, w naturalny sposób nie uwzględnia pracowników. To wymaga oddzielnych regulacji. (…) Myślę, że należy ten problem rozwiązać, nowelizując np. ustawę o związkach zawodowych, Kodeks pracy etc. Powinien pojawić się projekt, który będzie mówił o pracownikach.

Po wcześniejszych protestach związkowców zapadła decyzja o rezygnacji z koncepcji powołania komisji wspólnej rządu i przedsiębiorców, co pierwotnie zakładała Konstytucja Biznesu.

PAP, MW