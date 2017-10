Nowa instalacja Grupy Azoty - 2 200 miejsc pracy

W 2022 r. ma ruszyć instalacja polipropylenowa, którą spółka PDH Polska zbuduje w ramach kompleksu produkcyjnego, obejmującego budowę instalacji propylenowej

poinformowała PAP w czwartek Grupa Azoty Police, która wraz z Grupą Azoty jest współwłaścicielem PDH Polska.

Spółka PDH Polska S.A. została powołana przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police do budowy instalacji propylenu metodą PDH. Budowa instalacji to jedna z kluczowych inwestycji Grupy Azoty.

Projekt obejmuje budowę kompleksu produkcyjnego, portu z bazą zbiorników na surowce oraz infrastrukturę logistyczną. Instalacja prowadzona pod nazwą „Polimery Police” powstanie na terenie objętym Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, która znajduje się obok Zakładów Chemicznych Police.

Według informacji przekazanej przez Grupy Azoty, rozpoczęcie prac przewidziane jest na koniec 2019 r., natomiast uruchomienie komercyjne instalacji na 2022 r.

Z perspektywy Grupy Azoty, rozszerzenie inwestycji o polipropylen ma strategiczne znaczenie - podkreśla cytowany w komunikacie prezes Zarządu Grupy Azoty dr Wojciech Wardacki.

Jak zaznacza, inwestycja pozwoli na rozwój działalności pozanawozowej, co oznacza realną szansę na dywersyfikację przychodów i dodatkowe zyski.

Zdaniem Wardackiego, po uruchomieniu instalacji Polska jako jeden z największych konsumentów polipropylenu w Europie Środkowej, w sposób znaczący, osiągnie niezależność surowcową.

Projekt jest realizowany przy zaangażowaniu kapitałowym spółek Grupy Azoty. Przewidywana wartość budżetu zadania inwestycyjnego pod nazwą +Polimery Police+ została ustalona na 1,27 mld euro netto, w tym nakłady inwestycyjne (CAPEX) do poniesienia w wysokości 983,80 mln euro - informuje Grupa Azoty.

Zarząd PDH Polska, bazując na pozytywnej opinii Komitetu Rozwoju Grupy oraz jednoznacznych, pozytywnych rekomendacjach doradców rynkowych, biznesowych i technicznych, podjął decyzję o zmianie zadania inwestycyjnego budowy instalacji do produkcji propylenu metodą PDH, poprzez dodanie instalacji do produkcji polipropylenu o wydajności projektowej 400 tys. ton na rok - dodaje wiceprezes Zarządu PDH Polska S.A. Dr Marek Czyż.

Szacuje on, że podczas budowy kompleksu „Polimery Police” zatrudnienie znajdzie ponad 2 tys. osób. Po uruchomieniu instalacji może tam pracować ok. 200 osób.

Do realizacji inwestycji w rozszerzonym o instalację do produkcji polipropylenu zakresie konieczne jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PDH Polska SA. Aktualnie, w spółce PDH Polska trwa proces związany z wyłonieniem licencjodawcy technologii do produkcji polipropylenu oraz przyszłego generalnego wykonawcy inwestycji w formule +pod klucz+ za cenę ryczałtową - czytamy w przesłanym komunikacie.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police, wchodząca w skład Grupy Azoty, jest największą w regionie zachodniopomorskim spółką giełdową. Łącznie Police zatrudniają ok. 3,5 tys. pracowników.

Grupa Azoty to największa w Polsce firma chemiczna, notowana na GPW. Powstała w wyniku konsolidacji zakładów z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna-Koźla. Grupa jest drugim co do wielkości producentem nawozów sztucznych w Europie i liczącym się producentem związków chemicznych.