Tauron: przywrócono zasilanie 240 tys. odbiorcom prądu

Trwają prace naprawcze na obszarze dystrybucyjnym Tauronu, nad którym przeszedł orkan Ksawery. W wyniku bardzo silnego wiatru przede wszystkim w zachodniej części Tauron Dystrybucja w sieci elektroenergetycznej nastąpił szereg wyłączeń linii napowietrznych. W piątek rano ok. 118 tys. klientów spółki Tauron nie ma prądu. Spowodowane jest to przede wszystkim przewracającymi się drzewami i gałęziami, które uszkadzają sieć energetyczną.

W ciągu ostatnich godzin przywrócono zasilanie do 240 tys. gospodarstw domowych - poinformował Tauron w piątkowym komunikacie, w związku z przejściem orkanu Ksawery. Prądu nadal nie ma ok. 75 tysięcy klientów tej firmy.

Według danych spółki z godziny 11.30, na terenie dystrybucyjnym Taurona wciąż bez zasilania pozostaje ok. 75 tysięcy klientów. W kulminacyjnym momencie orkanu prądu nie miało ponad 318 tys. odbiorców.

Najtrudniejsza jest sytuacja w województwach śląskim i dolnośląskim - czytamy w komunikacie Tauronu. Dodano, że nieco lepsza sytuacja jest w Małopolsce i Opolskiem. Orkan Ksawery, który przeszedł nad Polską ostatniej nocy, był katastrofalny w skutkach dla linii energetycznych. Przewracające się pod naporem silnego wiatru drzewa zrywały i uszkadzały przewody i słupy. Od wczorajszego wieczora Tauron zarejestrował ponad 2800 zgłoszeń dotyczących uszkodzeń linii niskiego napięcia. W terenie nieprzerwanie pracuje ponad 1500 energetyków.

Pierwsze uderzenie żywiołu i silne podmuchy wiatru spowodowały wyłączenia 33 linii wysokiego napięcia i ponad 5 tys. stacji elektroenergetycznych. W konsekwencji w czwartek późnym wieczorem ponad 270 tys. odbiorców na południu Polski pozostawało bez prądu.

W piątek o godzinie 8.00 na terenie dystrybucyjnym Tauronu wciąż bez zasilania pozostawało ok. 118 tysięcy klientów. Najtrudniejsza jest sytuacja w województwach śląskim i dolnośląskim, gdzie bez zasilania pozostaje jeszcze odpowiednio 40 i 43 tys. odbiorców. Nieco lepsza sytuacja jest w województwach małopolskim i opolskim, gdzie bez zasilania jest jeszcze 22 i 6 tys. odbiorców.

Energetycy Tauron Dystrybucji w pierwszej kolejności zabezpieczali przede wszystkim zgłoszenia o charakterze zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, czyli np. zerwane przewody w okolicach domostw czy skrzyżowań z drogami i ulicami. Dokonywali także próbnych łączeń linii energetycznych i odłączali uszkodzone odcinki sieci. W ciągu pierwszych kilku godzin po wystąpieniu awarii energetycy przywrócili zasilanie ponad 150 tysiącom klientów.

Do walki z żywiołem Tauron zmobilizował zarówno brygady własne, jak i firm zewnętrznych. Od godzin porannych do lokalizacji miejsc awarii energetycy będą używają specjalnych śmigłowców przystosowanych do tego celu i będą nimi dokonywać oblotów linii energetycznych.

Najczęstsze uszkodzenia napowietrznych sieci elektroenergetycznych polegały na zerwaniu przewodów, złamaniu słupów, uszkodzeniu lub zniszczeniu konstrukcji stalowych oraz uszkodzeniu izolatorów. Dodatkowo w wielu przypadkach wystąpiła konieczność usuwania drzew i gałęzi z linii elektroenergetycznych.

W terenie nieprzerwanie pracuje ponad 1500 energetyków, którzy lokalizują awarie, naprawiają zerwane przewody i powalone słupy.

Tauron Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem oraz drugim sprzedawcą i wytwórcą energii elektrycznej.

MW