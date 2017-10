Brytyjska technologia dla polskiej armii

Strona brytyjska potwierdziła gotowość do daleko idącej współpracy ws. transferu technologii potrzebnych do produkcji w Polsce systemu obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu - informuje Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ).

Polska Grupa Zbrojeniowa SA poinformowała w piątek w komunikacie o czwartkowej rozmowie w Warszawie przedstawicieli zarządu PGZ i podsekretarz stanu w brytyjskim Ministerstwie Obrony Harriett Baldwin na temat polsko-brytyjskiej współpracy w obszarze przemysłu obronnego.

Spotkanie skupiało się na dyskusji dotyczącej oferty brytyjskiego przemysłu w ramach programu NAREW, systemów bezzałogowych, kwestiach związanych z cyberbezpieczeństwem i możliwościach kooperacji przy budowie oraz wyposażaniu jednostek dla Marynarki Wojennej RP oraz Royal Navy - głosi komunikat.

Strona brytyjska potwierdziła gotowość do daleko idącej współpracy w kwestii transferu technologii potrzebnych do produkcji w Polsce systemu obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu. Jak podkreśliła minister Baldwin przedsiębiorstwa z Wielkiej Brytanii dostrzegają zarówno wiele możliwości do nawiązania dwustronnej kooperacji ze swoimi partnerami z Polski, jak i do wspólnego z PGZ oferowania rozwiązań dla Sił Zbrojnych RP oraz na rynki trzecie - dodała PGZ.