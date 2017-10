Energa po Ksawerym: do soboty awarie zostaną usunięte

50 tys. odbiorców nadal nie ma prądu przez orkan Ksawery - podała firma Energa Operator w piątkowym komunikacie. Od rana w okolicy Kalisza usunięto 100 tys awarii. Spółka zapowiedziała, że najpóźniej do sobotniego poranka awarie zostaną usunięte.

Jak podano, energetycy cały czas walczą ze skutkami nocnych wichur, aby jak najszybciej podłączyć wszystkich klientów z okolic Kalisza czekających na prąd. Dzięki staraniom ekip pogotowia energetycznego w ciągu dnia przeszło 100 tys. odbiorców odzyskało dostęp do energii elektrycznej - napisano.

Na terenie dystrybucyjnym spółki Energa Operator ucierpiały przede wszystkim okolice Kalisza. Na chwilę obecną bez prądu na tym terenie pozostaje nieco ponad 100 tys. odbiorców energii. W szczytowym momencie, około północy, liczba ta przekraczała 160 tys. odbiorców. W tej chwili w dotkniętych przez wichury rejonach działa ponad 70 ekip monterskich, prowadząc naprawy stacji transformatorowych i sieci dystrybucyjnych. W gotowości pozostają też zespoły monterskie z innych oddziałów Energi Operatora. W razie potrzeby gotowi będą ruszyć z pomocą do Kalisza.

Jak podano w komunikacie, ucierpieli klienci spółki głównie w okolicach Kalisza. Spółka podała, że w dotkniętych przez wichury rejonach działa ponad 70 ekip monterskich, które naprawiają stacje transformatorowe i sieci dystrybucyjne.

To już kolejny tego typu atak żywiołu w krótkim czasie, po sierpniowej nawałnicy, która przetoczyła się nad Polską i dokonała ogromnych zniszczeń. Tempo usuwania awarii świadczy jednak o tym, że nasi pracownicy wyciągnęli wnioski z tamtej tragedii i tym razem byli lepiej przygotowani. W ciągu 10 godzin przywrócili prąd w domach przeszło 50 tys. odbiorców - powiedział, prezes spółki Energa Daniel Obajtek.

Z informacji przekazanej przez spółkę wynika, że tuż po przejściu orkanu w rejonie kaliskim Energi Operatora uszkodzonych było sześć linii 110 kV, cztery stacji GPZ (Główny Punkt Zasilania) oraz 5800 stacji transformatorowych. Do godziny 10 liczby te spadły odpowiednio do czterech linii, jednej stacji GPZ oraz ok. 3,4 tys. transformatorowych - czytamy.

Według wstępnych szacunków ostatni odbiorcy w zaatakowanym przez orkan Ksawery rejonie dystrybucyjnym Energi odzyskają dopływ prądu najpóźniej w sobotę w godzinach porannych.

MW, PAP