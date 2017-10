Projekt budżetu w Sejmie

We wtorek w Sejmie zaplanowane jest pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej na 2018 rok - wynika z harmonogramu pracy Sejmu. Z kolei w piątek pierwsze czytanie prezydenckiego projektu o wsparciu dla frankowiczów.

W ramach pierwszego czytania projektu budżetu 2018 zaplanowana jest debata średnia, trwająca 240 minut, w ramach której kluby i koła mają do dyspozycji czas proporcjonalnie do wielkości.

W projekcie zaplanowano, że dochody budżetu państwa wyniosą 355,7 mld zł, a wydatki - 397,2 mld zł. Tym samym dopuszczono deficyt, który ma nie przekroczyć 41,5 mld zł. Natomiast deficyt sektora finansów publicznych (liczony według metodologii UE) określono na poziomie 2,7 proc. PKB.

Założono, że PKB wzrośnie w ujęciu realnym o 3,8 proc., średnioroczna inflacja wyniesie 2,3 proc., roczny fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent zwiększy się przeciętnie w ujęciu nominalnym o 6,3 proc. Rząd spodziewa się przy tym wzrostu konsumpcji w ujęciu nominalnym o 5,9 proc.

Ostatniego dnia czterodniowych obrad Sejmu, w piątek 13 października, zaplanowane jest z kolei pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji.

Prezydent zaproponował w tym projekcie m.in. dwukrotne podniesienie minimum dochodowego umożliwiającego wnioskowanie o wsparcie. Teraz będzie to sytuacja, gdy koszty kredytów przekraczają o 50 proc. dochody (dotąd było to 60 proc.) - realnie to ok. 1 tys. zł na osobę w rodzinie. Ponadto, zwiększona zostanie wysokość możliwego comiesięcznego wsparcia z 1,5 tys. zł do 2 tys. zł, wydłużono okres możliwego wsparcia z 18 do 36 miesięcy oraz wydłużono okres bezprocentowej spłaty otrzymanej z Funduszu wsparcia z 8 do 12 lat.

Na podst. PAP