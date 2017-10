Cybersec 2017: państwo i bezpieczny internet

W jaki sposób państwo może uczestniczyć w procesie budowy bezpiecznego obszaru w cyberprzestrzeni? O tym będą rozmawiać politycy, uczeni i eksperci podczas forum Cybersec 2017 w Krakowie

Rozwój nowoczesnych technologii oznacza nie tylko ożywcze impulsy dla gospodarki i nauki, ale też ma ciemną stronę. Całe państwa i organizacje gospodarcze i finansowe zmagają się z atakami hakerów, które powodują ogromne szkody i sieją chaos. Jak przeciwdziałać cyberprzestępczości? W jaki sposób państwo może uczestniczyć w procesie budowy bezpiecznego obszaru w cyberprzestrzeni? O tym będą rozmawiać politycy, uczeni i eksperci podczas forum Cybersec 2017 w Krakowie

Jest o czym debatować, bowiem tylko w ostatnich latach mamy do czynienia z drastycznym wzrostem cyberprzestępczości, szczególnie tej kierowanej przeciwko instytucjom rządowym oraz firmom z sektora finansowego. Według badania „Nadużycia w sektorze finansowym” przygotowanego przez KPF i firmę doradczą EY tylko w ostatnim roku wśród uczestników badania aż dwukrotnie (z 19 do 37 proc.) zwiększyła się liczba instytucji finansowych, które odnotowały próby ataków hakerskich. Uczestnicy badania zgodnie wskazali, że jednym z największych wyzwań związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom jest konieczność szybszego działania ze strony organów ścigania oraz większego zrozumienia specyfiki nadużyć w instytucjach finansowych.

Groźne wirusy

A ataków hakerskich gwałtownie przybywa, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. W czerwcu tego roku najpierw system bankowy na Ukrainie padł ofiarą poważnego ataku hakerskiego. Awaria została szybko wykryta przez Narodowy Bank Ukrainy (NBU) po tym jak klienci zgłaszali problemy z płatnościami. Szybko okazało się, że informatyczny kataklizm zagroził wręcz paraliżem całego państwa. Wirus komputerowy uderzył bowiem także w systemy telekomunikacji, infrastrukturę transportową, w tym lotnisko w Kijowie oraz metro, a także w zakłady energetyczne i ciepłownicze.

Równie poważna sytuacja miała niedawno miejsce w USA, gdzie tamtejsza potężna agencja SEC (Securities and Exchange Commission – Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd) ogłosiła, iż od 2016 r. cyberprzestępcy mogli czerpać wiedzę z jej bazy danych i dzięki pozyskanej wiedzy skutecznie grać na giełdzie. Wszystko przez błąd w oprogramowaniu cyfrowej bazy danych agencji. W tym wypadku doszło nie tyle do włamania, co wykorzystania przez hakerów istniejącej luki w systemach agencji. Sama SEC o dziurze dowiedziała się dopiero w sierpniu, choć „furtka” umożliwiająca wykradanie najbardziej poufnych informacji istniała od ponad roku. Zdaniem analityków dzięki wykradzionym danym hakerzy mogli zarobić na giełdzie nawet 100 mln dolarów.

Takie wydarzenia skłaniają do głębszego pochylenia się nad kwestiami bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Cyberprzestrzeń wraz z rozwojem technologii stała się bowiem obszarem niezwykle ważnym dla stabilności i bezpieczeństwa państwa.

Goście w Krakowie

Miejscem spotkania ekspertów od cyberprzestępczości, monitorujących zmiany w wirtualnej przestrzeni stało się krakowskie forum Cybersec – cykliczne wydarzenie o charakterze public policy conference, poświęcone strategicznym zagadnieniom cyberbezpieczeństwa. W tym roku forum odbędzie się od 9 do 10 października w Krakowie.

Wśród zaproszonych gości znajdą się w tym roku przedstawiciele rządu, na czele z premier RP Beatą Szydło oraz minister cyfryzacji Anna Streżyńska. Organizatora krakowskiego Forum, czyli Instytut Kościuszki, będzie reprezentowała prezes Izabela Albrycht. Nie zabraknie też ekspertów i naukowców zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem w sieci. Uczestnicy forum będą mogli posłuchać m.in. Melissy Hathaway, prezes Hathaway Global Strategies, sir Juliana Kinga, eurokomisarza ds. unii bezpieczeństwa, wiceministra obrony narodowej Tomasza Szatkowskiego, czy pułkownika Donalda Lewisa, szefa Task Force Cyber, jednostki odpowiedzialnej za cyberbezpieczeństwo NATO.

Strategiczne kierunki

Obecnie każdy kraj świata musi zadbać o bezpieczeństwo nie tylko w wymiarze militarnym czy politycznym, ale też technologicznym. Eksperci zajmą się szeregiem zagadnień dotyczących rozwoju potencjału europejskiego w obszarze cyberbezpieczeństwa, aktywnej roli Polski w tym zakresie. Operacje prowadzone w sieci mogą być bowiem zagrożeniem dla stabilnego funkcjonowania państwa, także jego ustroju. Jaka powinna być strategia państwa w obszarze bezpieczeństwa? W jaki sposób powinna się ona zmieniać? Czy hakerzy i cyberprzestępcy mogą ingerować w wyniki demokratycznych wyborów i jak się przed taką ingerencją ustrzec?

Inną kluczową kwestią omawianą podczas Cybersec będzie przygotowanie Wojska Polskiego do skutecznego działania w nowym środowisku operacyjnym, jakim jest cyberprzestrzeń.

Cyfryzacja w branży finansowej

Ale nie tylko sprawy wagi państwowej będą analizowane podczas forum. Tematem forum będzie m.in. strategia cyfryzacji w obszarze ubezpieczeń, ze szczególnym uwzględnieniem roli Grupy PZU, lidera w Europie Środkowo-Wschodniej w zakresie ubezpieczeń. Nasz gigant ubezpieczeniowy konsekwentnie podejmuje działania zmierzające do zabezpieczenia swoich klientów przed atakami hakerskimi i ich konsekwencjami.

Z kolei Jarosław Szymczuk, dyrektor generalny firmy IBM na Polskę i kraje bałtyckie opowie o trendach w domenie bezpieczeństwa w sieci, ochronie przed wyciekami danych i wyzwaniach stojących przed firmami.

Dwa dni, kilkudziesięciu ekspertów, politycy i krajowi przywódcy – tak najkrócej można przedstawić tegoroczną edycję forum Cybersec. Wyzwania stojące przed branżami finansową, informatyczną i technologiczną rosną, o czym świadczy gwałtowny wzrost liczby ataków hakerskich i wycieków danych w ostatnich latach. Kluczowe jest więc analizowanie kwestii bezpieczeństwa, wymiana informacji i diagnoz, wynajdywanie nowych sposobów na ochronę w cyberprzestrzeni. Jest nad czym debatować, jest przestrzeń do dialogu i wynajdywania rozwiązań optymalnych dla bezpieczeństwa. Trudno dla nich o lepsze miejsce, niż forum Cybersec 2017 w Krakowie.