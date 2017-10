Rośnie liczba pasażerów na Okęciu

1,65 mln pasażerów obsłużył we wrześniu największy port pasażerski w Polsce, warszawskie Lotnisko Chopina - poinformowano w piątek. To o 24 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W ciągu trzech kwartałów 2017 r. na lotnisku odprawiono 12,05 mln pasażerów, co stanowi wzrost o 24,5 proc. - czytamy w piątkowym komunikacie.

W okresie od stycznia do września 2017 w ruchu międzynarodowym podróżowało 10,42 mln pasażerów (wzrost o ok. 20 proc.), a w ruchu krajowym 1,62 mln (wzrost o 68 proc.). Obecnie co czwarty pasażer korzysta z Lotniska Chopina, jako portu tranzytowego - poinformowały służby prasowe lotniska.

Obserwowany wzrost wynika w głównej mierze z większej liczby i częstotliwości połączeń, większych maszyn wykonujących loty oraz lepszego wypełnienia samolotów. To również efekt dużego zainteresowania Polaków spędzeniem urlopu za granicami kraju - powiedział, cytowany w komunikacie, dyrektor biura marketingu i PR Lotniska Chopina Hubert Wojciechowski.

Bardzo cieszy nas fakt, że tak duża liczba pasażerów traktuje nasze lotnisko, jako hub, punkt przesiadkowy - dodał.