760 mln zł kary dla Polski

Polska Skarb Państwa ma zapłacić funduszowi Abris Capital 760 mln zł odszkodowania – podaje Business Insider. Tak wynika z orzeczenia trybunału arbitrażowego

Jest to jedna trzecia kwoty, jaką domagał się inwestor w zamian za wywłaszczenie z akcji FM Banku. Resort finansów z wyrokiem się nie zgadza i zapowiada, że zaskarży go do Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie.

Przyjmujemy z szacunkiem wyroki Trybunału Arbitrażowego przy Izbie Handlowej w Sztokholmie. Jakkolwiek wymiar monetarny odszkodowania przyznanego PL Holdings jest oczywiście niezwykle istotny, równie ważne było dla nas potwierdzenie przez Trybunał, że Komisja Nadzoru Finansowego, będąca organem Rzeczpospolitej Polskiej, swoim traktowaniem PL Holdings naruszyła polsko-luksemburską umowę o ochronie inwestycji, a tym samym prawo międzynarodowe i polskie – mówi, cytowany przez Business Indsider, Paweł Boksa, partner Abris Capital Partners.

Ten wyrok to skutek działania KNF, kierowanej wówczas przez Andrzeja Jakubiaka, fundusz Abris Capital (a dokładnie PL Holdings, firmy zarządzającej funduszem) był zmuszony w 2015 roku sprzedać wszystkie posiadane akcje FM Banku PBP (obecnie Nest Bank). Była to niewielka instytucja (40 tys. klientów i 3 mld zł aktywów).

Abris zainwestował w tę instytucję 100 mln euro i szacował, że w kilka lat jest w stanie zarobić nawet siedem razy tyle. Niestety plany spaliły na panewce, zablokowane bezlitosną KNF, która uznała, że rada nadzorcza FM Banku ma zbyt duże uprawnienia. Regulatorowi nie podobała się też forma zatrudnienia (kontrakty menadżerskie) oraz doszukiwała się konfliktu interesów. Mimo że Abris zareagował na zarzuty KNF, m.in. zmienił formę zatrudnienia i kompetencje rady nadzorczej, to jednak Komisja pozostała nieugięta, twierdząc, że nowy właściciel FM Banku nie daje gwarancji ostrożnego i stabilnego zarządzania tą instytucją.

Na uchylenie wyroku Polska ma 3 miesiące, ale szanse na wygraną są marne – pisze Business Insider. Sąd Apelacyjny w Sztokholmie nie będzie rozpatrywał sprawy merytorycznie, lecz szukał uchybień formalnych. Tymczasem od zasądzonej kwoty Abrisowi przysługują odsetki w wysokości 7 proc. w skali roku. Oznacza to, że każdy dzień zwłoki w wypłacie odszkodowania kosztuje skarb państwa, a zatem polskich podatników, dodatkowe 140 tys. zł. Rocznie daje to kwotę ponad 50 mln zł.

businessinsider.com.pl, MS