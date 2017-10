W Krakowie o cyberbezpieczeństwie

W poniedziałek rozpocznie się w Krakowie III Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – jedna z najważniejszych konferencji o cyberbezpieczeństwie w Europie. Partnerem strategicznym CYBERSEC 2017 jest PZU.

CYBERSEC 2017 to dwa dni intensywnych debat, ponad 1000 uczestników oraz 130 prelegentów z całego świata - wśród nich przedstawiciele PZU: Paweł Surówka, prezes zarządu PZU oraz Roman Pałac, prezes zarządu PZU Życie.

Paweł Surówka weźmie udział w panelu „Cyber insurance - game changer in cybersecurity”, podczas którego uczestnicy dyskusji poszukają odpowiedzi na pytanie jak stworzyć skuteczne narzędzia z dziedziny ubezpieczeń służące do zapewnienia cyberbezpieczeństwa, zarówno firmom, jak i osobom prywatnym.

Z kolei Roman Pałac, prezes PZU Życie, weźmie udział w panelu „The big and the smaller – cooperation between startups and large companies”, podczas którego poruszona będzie tematyka inwestowania, wspierania startupów, a także szeroko rozumianego ekosystemu innowacji.

W trakcie kongresu zostaną przedstawiony również raport „Cyberbezpieczeństwo polskiego przemysłu - sektor energetyczny”. Celem raportu jest analiza najważniejszych aspektów związanych z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa energetyki – sektora kluczowego z punktu widzenia bezpiecznego i stabilnego funkcjonowania państwa.

CYBERSEC 2017 odbędzie się w dn. 9 – 10 października w Centrum Kongresowym ICE Kraków, tydzień po Szczycie Cyfrowym UE, który miał miejsce 29 września br. w Tallinie. W stolicy Estonii, szefowie państw i rządów omówili najważniejsze wyzwania cyfrowej przyszłości Europy. Krakowska konferencja będzie okazją do kontynuacji tej dyskusji, tym razem w gronie polskich i europejskich decydentów politycznych, a także wiodących ekspertów branży i globalnych liderów sektora prywatnego.

Debaty będą odbywać się w ramach czterech ścieżek tematycznych: Państwo, Obrona, Przyszłość i Biznes. Tematy dyskusji skoncentrują się m.in. na kwestii zagrożeń dla demokracji wynikających z funkcjonowania w cyfrowym świecie, w tym walki informacyjnej. Ponadto, eksperci omówią również bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, czyli obiektów, instalacji stanowiących strategiczny obszar funkcjonowania państw i społeczeństw. Na CYBERSEC Forum nie zabraknie również dyskusji nad rozwojem innowacyjnych produktów i usług dla cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, a także kwestii szczególnie ważnych z perspektywy zwykłego konsumenta takich jak prywatność w sieci, bezpieczeństwo Internetu Rzeczy i cyberubezpieczenia.

CYBERSEC Forum to coroczna konferencja poświęcona strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa w Europie. Wydarzenie stanowi platformę współpracy pomiędzy rządami, organizacjami międzynarodowymi oraz kluczowymi podmiotami sektora prywatnego. CYBERSEC Forum został wyróżniony w prestiżowym rankingu Concise Courses jako jedna z pięciu najważniejszych konferencji cyberbezpieczeństwa w Europie.