Gdańsk przejmuje obsługę handlu z Północnej Europy

Terminal kontenerów DCT Gdańsk, który jako jedyny na Bałtyku ma możliwość przyjmowania największych kontenerowców świata, to niezwykle ważny projekt dla polskiej gospodarki - powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Morawiecki uczestniczył w konferencji prasowej, w trakcie której szefostwo gdańskiego terminalu kontenerowego DCT poinformowało o najbliższych planach inwestycyjnych firmy: w ciągu trzech lat mają one pochłonąć 280 mln zł. Wicepremier podkreślił, że dla polskiej gospodarki jest to niezwykle ważny projekt.

Dlatego Polski Fundusz Rozwoju i BGK, uczestniczą finansowo w rozbudowie potencjału przeładunkowego portu w Gdańsku. Łączna suma pieniędzy zainwestowanych przez instytucje rozwojowe to ponad 1,5 mld złotych. To jeden z wielkich projektów, który ma pomóc polskim, mniejszym i średnim firmom, uczestniczyć w tym wielkim rozwoju globalnej gospodarki. Tutaj jest jedno z serc globalnej gospodarki. Tu właśnie widać, że przejmujemy część handlu z portów Północnej Europy - powiedział wicepremier.

Zwrócił uwagę na dogodne położenie Gdańska.

Tutaj możemy obsłużyć całą środkową Europę i Ukrainę i tę część Rosji, właśnie z Gdańska, właśnie z Trójmiasta, to chcemy to robić. Chcemy wykorzystać tę wielką szansę, jaka tutaj się pojawiła. Szansę też klimatyczną, bo do bardziej północnych portów Bałtyku te wielkie kontenerowce, z różnych względów, nie mogą zawijać – mówił Morawiecki.

Statki są po to, aby wozić ładunki, a nie po to, aby stać w portach, dlatego cały czas inwestujemy, cały czas się rozwijamy - mówił z kolei wiceprezes zarządu ds. finansowych w DCT Gdańsk Adam Żołnowski wyjaśniając szczegóły inwestycji, jakie mają zostać zrealizowane na terenie terminalu do 2020 roku.

Jak poinformowali przedstawiciele DCT, dziś terminal dysponuje 11 suwnicami nabrzeżowymi typu STS (to urządzenia do obsługi statków, wysokie na 130 metrów) oraz 35 suwnicami placowymi typu RTG (to mniejsze urządzenia pozwalające przenosić kontenery, które już zostały wyładowane na plac składowy).

W ramach zaplanowanych na najbliższe trzy lata inwestycji DCT chce m.in. doposażyć swoje nabrzeża przeładunkowe w dwie kolejne suwnice STS i pięć suwnic placowych RTG, co pozwoli zwiększyć wydajność przeładunkową terminalu, a to z kolei pociągnie za sobą konieczność powiększenia powierzchni placów składowych, co także przewidziane jest w ramach planowanych prac.

Plan inwestycyjny zakład też całkowite zautomatyzowanie kompleksu bramowego, który pokonują samochody ciężarowe wjeżdżające na teren terminalu i opuszczające go. Jak poinformowano, automatyzacja i optymalizacja systemu sprawi, że kierowcy nie będą musieli wysiadać z pojazdów podczas przekraczania granicy terminalu, co z kolei „podniesie poziom bezpieczeństwa ich obsługi, ale uczyni cały proces wydajniejszym”. Jak wyjaśnił Żołnowski, miesięcznie do DCT przyjeżdża po ładunki 25 tysięcy kierowców.

Kolejnym punktem planu jest też rozbudowa bocznicy kolejowej o dwa dodatkowe tory oraz – jak poinformowano - wydłużenie do maksymalnej dopuszczalnej obecnie długości w Europie wszystkich torów do 750 metrów. Ta część inwestycji prowadzona będzie głównie z myślą o zwiększeniu zdolności przeładunkowej na kolei i transporcie większej ilości towarów do Czech i Słowacji. Żołnowski wyjaśnił, że „mocniejsze pojawienie się na rynkach czeskim i słowackim jest celem strategicznym firmy”.

Terminal kontenerowy DCT Gdańsk został uruchomiony w 2007 r. Jego roczna zdolność przeładunkowa wynosiła wówczas 500 tys. TEU (kontenerów dwudziestostopowych). Obecnie DCT Gdańsk jest największym polskim głębokowodnym terminalem kontenerowym. W 2016 roku przeładował prawie 1,3 mln TEU. Pod koniec ubiegłego roku terminal DCT Gdańsk uruchomił nabrzeże T2, podwajając tym samym swoje możliwości przeładunkowe do 3 mln TEU.

DCT Gdańsk dysponuje głębokowodną linią nabrzeżową o długości 1,3 km. Rocznie obsługuje ponad 460 statków, w tym 100 największych na świecie kontenerowych statków oceanicznych.

PAP, MS