Plany polskiego VW: Kamper i e-dostawczak

Spółka Volkswagen Poznań stara się o możliwość produkcji kamperów California XXL, opracowanych na bazie Craftera; auta byłyby produkowane w fabryce we Wrześni. W przyszłości Września ma być też miejscem powstawania elektrycznej wersji Crafterów.

Nowy, koncepcyjny kamper od Volkswagena został zaprezentowany kilka tygodni temu na odbywających się w Dusseldorfie targach caravaningowych.

Zainteresowanie klientów tym pojazdem było bardzo duże; auto wzbudziło duże emocje. Kolejka chętnych do tego, by wsiąść do kampera i zajrzeć do środka była bardzo długa - powiedział prezes VWP Jens Ocksen.

Koncepcyjne auto Volkswagena było jedną z ważniejszych premier, trwających na przełomie sierpnia i września, targów w Dusseldorfie.

Będę zabiegał o to, żebyśmy te kampery mogli produkować we Wrześni. Decyzja w tym zakresie jeszcze nie została podjęta. Wiadomo, że taki pojazd chciałoby budować wiele zakładów, także nasza fabryka w Hanowerze, ale byłoby świetnie, gdybyśmy robili go u siebie - podkreślił Ocksen.

Dzięki temu, że Volkswagen California XXL został zbudowany na bazie Craftera, a nie – jak poprzednie wersje Californi - na bazie Transportera, kamper jest zdecydowanie większy i pojemniejszy.

Prezes Volkswagen Poznań powiedział, że fabryka we Wrześni przygotowuje się do współtworzenia e-Crafterów. Docelowo całe auto z silnikiem elektrycznym miałoby być budowane w Polsce.

To już pewne, że ten pojazd będzie jeździł po drogach, a Volkswagen Poznań będzie brał udział w tworzeniu tego pojazdu. Pierwszych 1,5 - 2 tys. elektrycznych Crafrterów częściowo powstanie we Wrześni. Złożone pojazdy, z kokpitem i okablowaniem, pojadą do Niemiec, gdzie zostaną w nich zainstalowane silniki i gdzie gotowe auta przejdą wszelkie testy - dodał Ocksen.

Według niego seryjnej produkcji elektrycznego Craftera można się spodziewać nie wcześniej, niż ok. 2019-2020 roku.

Volkswagen Poznań to fabryka samochodów użytkowych i komponentów. Koncern w Wielkopolsce posiada cztery zakłady. Od ponad dekady w Poznaniu produkowane są modele VW Caddy i VW Transporter. W październiku 2016 r. otwarto nową fabrykę modelu Crafter w Białężycach k. Wrześni.

PAP, MS