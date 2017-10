Jedziemy na mundial w Rosji

Polska wygrała 4 do 2 z Czarnogórą. To oznacza, że nasza reprezentacja zakwalifikowała się do mistrzostw świata w piłce nożnej.

Skończył się ostatni mecz kwalifikacji do mistrzostw świata w piłce nożnej w Rosji. Polska wygrała 4 do 2. Choć pod względem strzelców bramek był remis.

Po dwóch golach dla Polski w I połowie, druga część meczu zaczęła się od słabej gry naszej reprezentacji. W efekcie Czarnogórcy wyrównali.

Sprawę rozstrzygnął Robert Lewandowski, strzelając trzeciego gola dla Polski. Ostatniego gola zdobył reprezentant Czarnogóry, tyle że strzelił do własnej bramki.