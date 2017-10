Giełda: Wszyscy spoglądają na Katalonię i USA

Na giełdach w zachodniej Europie wzrosty indeksów na początek nowego tygodnia, a zwyżkom przewodzi giełda w Madrycie. Inwestorzy kierują uwagę na rozwój sytuacji w Katalonii i na rozpoczynający się sezon publikacji wyników kwartalnych w USA - podają maklerzy.

Szef katalońskiego rządu Carles Puigdemont powiedział w niedzielę późnym wieczorem w wywiadzie telewizyjnym, że władze regionu zamierzają ogłosić jego niepodległość. Secesja ma być konsekwencją ustawy o referendum niepodległościowym.

Puigdemont w TV3 wskazał, że pomimo upływu tygodnia od referendum niepodległościowego w tym regionie, rząd Mariano Rajoya nie zdecydował się na prowadzenie negocjacji ze zwolennikami secesji. Dodał, że rząd w Madrycie celowo unika dialogu z jego gabinetem i lekceważy dążenia Katalończyków do niepodległości.

W sobotę i niedzielę setki tysięcy ludzi protestowały na ulicach hiszpańskich miast przeciwko planom secesji władz Katalonii od Hiszpanii. Zorganizowano też wiece poparcia dla dialogu pomiędzy rządami Rajoya i Puigdemonta.

Proklamowanie niepodległości może nastąpić we wtorek, gdy zbierze się kataloński parlament.

„Co do Katalonii, to trudno jest przewidzieć ewentualny wynik” - mówi Mirosłav Matejka, strateg JP Morgan Chase & Co. „Uważam jednak, że ta sprawa będzie postrzegana jako lokalna kwestia” - dodaje.

Tymczasem w poniedziałek Niemcy znów pochwalili się mocnymi danymi ze swojej gospodarki. W sierpniu produkcja przemysłowa wzrosła o 2,6 proc. mdm, podczas gdy w poprzednim miesiącu spadła o 0,1 proc. Analitycy spodziewali się, że produkcja mdm wzrośnie o 0,9 proc.

Rdr produkcja przemysłowa wzrosła o 4,7 proc., po uwzględnieniu dni roboczych, podczas gdy poprzednio wzrosła o 4,2 proc. Tu analitycy oczekiwali wzrostu o 2,9 proc.

W piątek Niemcy podali, że zamówienia w przemyśle wzrosły w sierpniu o 3,6 proc. mdm, a spodziewano się, że wzrosną o 0,7 proc. W ujęciu rdr zamówienia wzrosły o 7,8 proc., a analitycy spodziewali się rdr wzrostu o 4,7 proc.

W poniedziałek na rynkach mało wskaźników makro. O 10.30 zostanie opublikowany wskaźnik zaufania wśród inwestorów w strefie euro na X - przez grupę badawczą Sentix.

O 18.00 Sabine Lautenschlaeger, z rady EBC, wystąpi na Uniwersytecie Hohenheim.

Tymczasem na giełdach w Europie zwyżkuje 18 z 19 sektorów ze Stoxx 600. 407 spółek notuje wzrosty kursów, 171 traci.

CaixaBank ze wzrostem notowań o 2,6 proc., Centamin na plusie o 2,5 proc., TDC zyskuje 2,4 proc., a Metro Bank rośnie o 2,0 proc.

Gorzej rozpoczynają tydzień m.in. MTU Aero Engines - spadkiem o 3,9 proc., Rheinmetall -2,5 proc., Airbus -2,1 proc., Balfour Beatty -1,7 proc. i Bollore -1,6 proc.

Euro traci 0,05 proc. do 1,1724 USD.

Złoto drożeje o 0,3 proc. do 1.279,97 USD za uncję.

Miedź na LME drożeje teraz o 0,1 proc. do 6.670,00 USD za tonę.

Ropa WTI Na NYMEX w Nowym Jorku zwyżkuje o 0,2 proc. do 49,37 USD za baryłkę.

Poniżej indeksy w Europie - godz. 09.20