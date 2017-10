Tańsze tankowanie z kartą Alior Bank

Alior Bank wprowadził do oferty nowe rozwiązanie dla firm – kartę Mastercard Debit Commercial. W promocji „Cashback dla przedsiębiorców” gwarantuje ona niską cenę paliwa na stacjach benzynowych w Polsce – 3,90 zł za litr.

Zgodnie z regulaminem promocji bank zwróci klientowi na rachunek firmowy różnicę pomiędzy średnią ceną paliwa podawaną przez Polską Izbę Paliw Płynnych, a ceną gwarantowaną 3,90 zł/l. Maksymalna wysokość premii cashback za paliwo to aż 100 zł miesięcznie.

O zwrot w ramach cashback mogą się ubiegać nowi klienci biznesowi banku prowadzący tzw. uproszczoną księgowość. Aby otrzymać premię za zakup paliwa wystarczy otworzyć Rachunek Partner lub Rachunek Bezpieczny w Alior Banku i zrealizować co najmniej jeden przelew do ZUS lub US w miesiącu, a także zamówić i aktywować kartę MasterCard Debit Commercial i wykonać nią w miesiącu co najmniej jedną transakcję za paliwo oraz w dowolnym punkcie usługowo-handlowym zrobić zakupy na kwotę co najmniej 500 zł .

Dodatkowo klienci biorący udział w promocji otrzymają voucher uprawniający do trzykrotnego, bezpłatnego skorzystania ze wsparcia assistance AXA. Alior Bank planuje również poszerzanie oferty o kolejne rabaty. Dotyczyć one będą produktów i usług najczęściej nabywanych przez przedsiębiorców w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.