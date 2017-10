UOKiK uderzy w Allegro?

Czeka nas ważna decyzja UOKiK w sprawie Allegro - platforma podejrzewana jest bowiem o faworyzowanie swojego sklepu kosztem innych sprzedawców. Decyzja Urzędu ma być więc „ważnym komunikatem dla rynku i miliona użytkowników”.

UOKiK przygląda się działalności Allegro już od dłuższego czasu - w lipcu Urząd wysłał do biur firmy swoich kontrolerów by sprawdzili skargi kupców korzystających z największej platformy e-handlu. Teraz działania UOKiK mają zbliżyć się do finału, co podkreśla Marek Niechciał, prezes Urzędu:

Należy się spodziewać decyzji, która będzie dla rynku i milionów użytkowników Allegro ważnym komunikatem.

O co chodzi? Jak podkreśla Niechciał Urząd otrzymał sygnały sugerujące, że może dochodzić do dyskryminowania sprzedawców.

A taka dyskryminacja to poważny zarzut bowiem klientom trudniej znaleźć bardziej konkurencyjne oferty, skoro na Allegro najpierw widać te promowane przez serwis. W tej sytuacji UOKiK ma prawo zakazać dyskryminujących praktyk a także nałożyć karę, nawet do wysokości 10 proc. przychodów.

Rzeczpospolita/ money.pl/ PAP/ as/