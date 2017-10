Budowanie stanie się dużo prostsze

Do końca października br. zostaną przedstawione przepisy nowego kodeksu urbanistyczno-budowlanego, poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej w Opolu wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski.

Według Żuchowskiego, przyjęte w nowym kodeksie rozwiązania mają na celu m.in. uproszczenie procedur oraz likwidację przeszkód w realizacji inwestycji budowlanych.

Wśród zmian wymienionych przez wiceministra znalazło się m.in. ułatwienie procedur przy budowie domów jednorodzinnych, jasne określenie niektórych definicji używanych w prawie oraz doprecyzowanie przepisów o warunkach zabudowy.

„W wielu miejscach obecne przepisy pozwalały na różnorodną interpretację, co znajdowało odbicie w późniejszych decyzjach różnych organów nadzoru. Chcemy z jednej strony ułatwić działanie inwestorom, a z drugiej ograniczyć wykorzystywanie różnego rodzaju niedookreśleń do działań sprzecznych z interesem publicznym” - powiedział Żuchowski.

Kolejną zapowiedzianą w Opolu zmianą w prawie ma być doprecyzowanie terminów wykonania przyłączy przez różnego rodzaju dostawców mediów. „Dzisiaj wąskim gardłem jest czas realizacji na przyłączach. Do tej pory spółki wodociągowe itp. określały terminy w swoich wewnętrznych regulaminach. Czasami szły one w miesiące. My precyzujemy, że wszędzie tam, gdzie będzie wydana decyzja o warunkach zabudowy, spółka będzie miała ściśle określony czas na wykonanie przyłącza” - wyliczał wiceminister.

Żuchowski zapowiedział przywrócenie zawodu urbanisty z uprawnieniami nadawanymi przez właściwego ministra. Zmianie ma ulec organizacja nadzoru budowlanego, który ma - jak to określił wiceminister - zostać spionizowany. „Będzie to działanie prospołeczne i proobywatelskie” - podkreślił Żuchowski.

Marek Szczepanik (PAP), sek