Szefernaker: cyfrowe zaplecze dla premiera

Wielu premierów państw UE powołuje komórki eksperckie ds. cyberbezpieczeństwa przy swoich urzędach – tłumaczy minister KPRM Paweł Szefernaker w wywiadzie z portalem wPolityce.pl

wPolityce.pl: Premier Beata Szydło ogłosiła w Krakowie powołanie przy KPRM specjalnej komórki odpowiedzialnej za cyberbezpieczeństwo. Pan stanie na jej czele – gratulujemy, ale czy stało się coś złego, że już dziś musimy w tej sprawie powoływać kolejny urząd?

Paweł Szefernaker: To nie urząd, tylko departament w ramach Kancelarii Premiera, który pozwoli premierowi lepiej reagować na problemy, które stoją przed rządami w dzisiejszych czasach. Pod koniec września w Tallinie odbył się pierwszy szczyt unijny poświęcony kwestiom cyfrowym (nie tylko cyberbezpieczeństwa). Premier musi mieć zaplecze eksperckie, które pozwoli kontrolować procesy zachodzące w rządzie w tych niełatwych tematach. Zarządzanie nowoczesnym państwem wymaga także nowoczesnych rozwiązań w administracji.

Brzmi dobrze, ale po co nam komórka, skoro mamy w tej sprawie i Ministerstwo Obrony Narodowej, i Ministerstwo Cyfryzacji, i odpowiednie komórki w MSWiA oraz służbach specjalnych? Może jest tak, że mnożymy instytucje, a wystarczy dobrze zarządzać tym, co mamy już dziś?

Potrzebny jest punkt przepływu informacji w Kancelarii Premiera. Wiodącą rolę, jeśli chodzi o kwestie związane z zagrożeniami w cyberprzestrzeni, ma Ministerstwo Obrony Narodowej. Tu nic się nie zmienia. Pan minister Antoni Macierewicz wspomniał dziś, że na cyberbezpieczeństwo w budżecie MON jest 2 mld zł i konieczna jest koordynacja działań także z KPRM.

W dynamicznie rozwijającej się gałęzi, jaką jest cyberbezpieczeństwo – także to związane z komunikacją strategiczną rządu – żaden europejski rząd nie wypracował modelu, który byłby wzorowy i byłby przykładem dla innych. Każdy dopiero pracuje tutaj nad odpowiednimi rozwiązaniami.

Odpowiedzią na problemy jest choćby to, że wielu premierów państw UE powołuje komórki eksperckie przy swoich urzędach. Taka komórka nie będzie wchodziła w kompetencje MON czy służb które i dziś wykonują dużą pracę w tej tematyce. To także zakres działań Ministerstwa Cyfryzacji, które przygotowuje ustawę dostosowującą Polskę do prawa europejskiego. Jak zauważyła Minister Anna Streżyńska wszystkie resorty i urzędy powinny mieć w dzisiejszych czasach takie komórki.

Rozmawiał Marcin Fijołek

NASZ WYWIAD. Szefernaker: Komórka ds. cyberbezpieczeństwa to departament KPRM, który pozwoli lepiej reagować na problemy dzisiejszych czasów