Ikea robi rewolucję w sprzedaży

Szwedzka sieć handlowa Ikea będzie sprzedawać swoje meble za pośrednictwem stron internetowych należących do innych detalistów - podał serwis BBC. Chodzi o to, by jej produkty były dostępne dla większej liczby kupujących.

Szwedzka sieć handlowa - znana z wielkopowierzchniowych sklepów na obrzeżach dużych miast - testuje też sprzedaż w punktach zlokalizowanych w centrach mniejszych miasteczek.

Do innych „sprzedażowych eksperymentów”, jak podała BBC, należy odbiór zamówionych produktów ze znakiem Ikea w specjalnych punktach odbioru, a także sprzedaż m.in. mebli kuchennych w salonach wystawowych.

Jak podkreślono, nowa strategia handlowa jest podyktowana „zmianą zwyczajów zakupowych konsumentów„.

Ikea nie podała informacji, na których platformach internetowych będą dostępne jej produkty. Wśród prawdopodobnych konkurentów BBC wymienia platformy Amazon i Alibaba.

PAP, sek