Finansowe równouprawnienie dotarło do Norwegii

Norweska federacja piłkarska postanowiła zadbać o równouprawnienie. Od 2018 roku będzie wypłacać takie same kwoty tzw. kadrowego powołanym do kobiecej i męskiej reprezentacji kraju.

Żeńska reprezentacja dotychczas kosztowała związek ok. 3,1 mln koron rocznie. Teraz ta kwota wzrośnie do 6 mln koron (ok. 640 tys. euro).

„Dzięki lepszym warunkom będziemy mogły skupić się bardziej na treningu i przygotowaniach do imprez” - powiedziała reprezentantka Norwegii Ingrid Moe Wold.

Także Caroline Graham Hansen poparła takie działania: „To jest wielki krok dla kobiecego futbolu w naszym kraju”.

Oznacza to jednocześnie, że męska kadra Norwegii otrzyma ok. 50 tys. euro rocznie mniej.

„Nie gramy w kadrze dla pieniędzy” - podkreślił Stefan Johannsen.

