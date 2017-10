Ubezpieczenie przed hakerem

Czasy nowych możliwości, to też czasy nowego ryzyka. Podczas tegorocznego III. Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC specjaliści rozmawiali również o przyszłości nowej gałęzi ubezpieczeń – cyberubezpieczeń. To zupełnie nowy obszar i na dziś jest w związku z tym jeszcze więcej pytań, niż odpowiedzi

Digitalizacja stwarza nowe wyzwania. Firmy mają większą wartość, niż aktywa materialne, jakie posiadają. Największe wyzwanie to właściwe oszacowanie strat ubezpieczanego przedsiębiorstwa – powiedział Philippe Cotelle, dyrektor ds. ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem Airbus Defence and Space oraz wiceprezes komisji ds. cybernetyki AMARE. Digitalizacja jest częścią wartości oferty firm. Jeżeli wartość firmy zależy od zdolności kapitalizacji jej digitalizacji – dodaje.

Ostatnio, przy okazji globalnego ataku ransomware NotPetya, amerykański FedEx stracił 300 milionów dolarów. Tyle kosztowało samo naprawianie samych strat. Ten sam atak przebił dziurę w zabezpieczeniach firmy Reckitt Benckiser – producenta Durexów – i kosztował tę firmę 136 milionów dolarów. Straty są dotkliwe.

Teraz musimy przekonać ludzi, że cyberbezpieczeństwo jest ważnym problemem – mówi Paweł Surówka, prezes PZU SA. - Ale nie sposób przekonać obecnie do zobrazowania tego w świecie fizycznym. To nie tak proste, jak ubezpieczenie przed pożarem, choć podchodzić się będzie do tego podobnie.