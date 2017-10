Branża mleczarska w doskonałej kondycji

Mleczarnie mają niewielkie zaległości, które sięgają 2,8 mln zł - wynika z danych BIG InfoMonitor. Dodano, że 75 proc. polskich przetwórców mleka znajduje się w dobrej i bardzo dobrej kondycji finansowej

Producenci mleka i przetwarzające mleko zakłady mleczarskie nie miały w ćwierćwieczu polskiej transformacji łatwego życia. Branża mleczarska musiała sprostać jednym z najwyższych wyzwań wśród branż mogących się obecnie pochwalić sukcesem w procesie transformacji - czytamy w opublikowanym we wtorek raporcie BIG InfoMonitor, Biura Informacji Kredytowej oraz Bisnode Polska.

Z analizy danych (przeprowadzonej przez Bisnode Polska) wynika, że 75 proc. przetwórców mleka znajduje się w dobrej i bardzo dobrej kondycji finansowej, z czego aż 60 proc. ma najwyższe notowania. „To rzadko spotykana sytuacja na polskim rynku” - ocenia BIG.

Z kolei, w słabej kondycji jest 7 proc. firm, a w bardzo złej 17 proc.

Rynek mleka i przetworów mlecznych należy do najbardziej wspieranych w UE. W ramach Wspólnej Polityki Rolnej na rynku tym stosowany jest system kwot mlecznych oraz mechanizmy interwencyjne - podkreślono w raporcie.

W bazach BIG oraz BIK zaległe zobowiązania powyżej 60 dni ma 40 firm (27 aktywnych), czyli 7,4 proc. przedsiębiorstw branży mleczarskiej. Oznacza to, że w porównaniu do średniej ze wszystkich branż, która wynosi 5,8 proc. przetwórcy mleka wypadają gorzej. Ale łączna kwota zaległości przetwórców mleka (płatności przeterminowanych o min. 60 dni, na kwotę co najmniej 500 zł) jest jednak niewielka, sięga 2,8 mln zł. Dla porównania - roczne obroty branży wynoszą według danych GUS 24 mld zł.

Z danych wynika również, że tylko połowa z 250 mleczarni (głównie spółdzielni) zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym ma zobowiązania wobec banków, a tylko trzy mają opóźnienia w obsłudze kredytów.

Mleczarnie (spółdzielnie i spółki) mają do spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych 654,7 mln zł, z czego jedynie 617 tys. zł stanowią należności zaległe opóźnione w obsłudze o co najmniej 60 dni - czytamy w analizie.

Udział drobnych producentów w branży przetwórstwa mleka jest niewielki.

Według Agencji Rynku Rolnego w 2004 r. w Polsce było 400 tys. gospodarstw mlecznych, a w 2015 r. - 150 tys. Szacuje się, że dziś siedmiu głównych producentów odpowiada za blisko połowę produkcji.

W raporcie podano, że w 1990 r. w kraju hodowano 15,4 mln krów, w 2015 r. ich liczba spadła do 12,9 mln. W latach 2005 - 2015, mimo utrzymującego się spadku liczby krów i liczby producentów, produkcja mleka wzrosła - o 11,1 proc.

Zapotrzebowanie na mleko i jego przetwory rośnie, szczególnie na największych rynkach Azji i Afryki. Według szacunków w latach 2017-2020 światowy rynek mleka będzie rósł o 3,5-3,7 proc. „To doskonała sytuacja dla polskich firm, które coraz częściej stawiają na eksport” - ocenia BIG.

Największymi odbiorcami polskich produktów mlecznych są kraje UE - trafia tam 80,7 proc. naszego eksportu. Najwięcej kupują od nas Niemcy, Wielka Brytania i Czechy.

Polskie mleczarnie w odpowiedzi na modę i zmieniający się w ostatnich latach styl życia Polaków coraz częściej stawiają na żywność funkcjonalną. To przejawia się np. w eliminowaniu cukru. Dodatkowo ciągle poszukują rozwiązań dla produktów nasyconych podwyższoną ilością białka - czytamy w badaniu.

Jak zaznaczono, wraz z rosnącą liczbą wegan i wegetarian dynamicznie rozwija się paleta produktów opartych na mleku pochodzenia roślinnego.

Problemami, z którymi boryka się polska branża mleczarska są m.in. niestabilność rynków oraz niska ok. 1,5-proc. rentowność mleczarni.

Analizę Bisnode Polska przeprowadzono w 220 firmach.

SzSz(PAP)