Spore premie za awans dla polskiej reprezentacji

Biorąc pod uwagę kwoty wypłacane przez Międzynarodową Federację Piłkarską (FIFA) za udział w ostatnich mistrzostwach świata, Polski Związek Piłki Nożnej może liczyć przynajmniej na blisko 10 mln dolarów za sam awans na przyszłoroczny mundial w Rosji

Podopieczni Adama Nawałki w niedzielę w Warszawie pokonali Czarnogórę 4:2 i przypieczętowali awans do przyszłorocznych mistrzostw świata w Rosji. Biało-czerwoni zajęli pierwsze miejsce w grupie E z dorobkiem 25 punktów - o pięć więcej od drugiej w tabeli Danii.

Przed czterema laty za udział na mundialu w Brazylii każdy z 32 uczestników miał zagwarantowane 8 mln dolarów plus dodatkowo 1,5 mln dolarów na przygotowania. Przed przyszłorocznym turniejem nie została jeszcze podana kwota za udział, ale może ona być minimalnie większa niż przed czterema laty. To oznacza, że do kasy PZPN wpłynie około 10 mln dolarów. Piłkarze reprezentacji Polski z tej puli mają otrzymać 2,8 mln dolarów do podziału.

Podobną kwotę biało-czerwoni mieli zagwarantowaną po awansie do ubiegłorocznych mistrzostw Europy we Francji. Za udział w Euro 2016 Polacy otrzymali 8 mln euro. Jednak dodatkowe kwoty wpłynęły do kasy PZPN za poszczególne mecze: milion euro za wygraną, pół miliona euro za remis, 1,5 mln euro za awans z grupy i 2,5 mln euro za udział w ćwierćfinale. W mistrzostwach świata dodatkowe premie otrzymuje się za awans do kolejnej rundy.

Przed mundialem w RPA w 2010 roku każdy z uczestników również miał zagwarantowane 8 mln dolarów za udział w turnieju. Cztery lata wcześniej uczestnicy mistrzostw świata w Niemczech inkasowali za udział w imprezie po 2 miliony dolarów.

Losowanie grup mistrzostw świata 2018 odbędzie się 1 grudnia na Kremlu.

SzSz(PAP)