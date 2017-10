Pakiet paliwowy przynosi doskonałe efekty

Po ponad roku od wprowadzenia przez rząd tzw. pakietu paliwowego spółka OLPP, największy w Polsce podmiot magazynowania paliw, zarządzający bazami na terenie całego kraju, nadal notuje znaczącą tendencję wzrostową popytu w obrocie hurtowym tymi produktami

Zestawiając sierpień i wrzesień 2016 r. z sierpniem i wrześniem 2017 r. widać wzrost wydań paliwa na transport samochodowy o 16 proc. - powiedział prezes OLPP Paweł Stańczyk, cytowany we wtorkowym komunikacie spółki.

„To kolejny rekord wydań na transport samochodowy, który oznacza coraz lepsze funkcjonowanie rynku paliwowego” - podkreślił Stańczyk, przypominając, iż zmiany legislacyjne wymierzone w „szarą strefę” na krajowym rynku paliwowym obowiązują od 1 sierpnia 2016 r.

Prezes OLPP, porównując liczbę transportów samochodowych paliwa we wrześniu 2016 i 2017 r., które zarejestrowano w obiektach magazynowych spółki, zwrócił uwagę, iż pod tym względem odnotowano np. wzrost o 14 proc. w bazie paliw nr 1 pod Łodzią, o 22 proc. w bazie paliw nr 2 pod Bydgoszczą, a o 24 proc. w bazie paliw nr 5 pod Warszawą.

Średnio we wrześniu 2017 r. odnotowaliśmy 14-proc. wzrost transportów samochodowych w naszej spółce w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej - dodał Stańczyk.

Jak ocenił, „tak efektywne działanie spółki to zasługa nie tylko wprowadzonych ponad rok temu zmian legislacyjnych, ale także pracy i zaangażowania całego zespołu, który tworzy OLPP”.

Operator Logistyczny Paliw Płynnych - OLPP, spółka zależna PERN, powstała w 1997 r. w wyniku przekształcenia spółki Naftobazy wydzielonej z dawnej Centrali Produktów Naftowych - CPN. To obecnie największy w Polsce podmiot magazynowania i przeładunku paliw płynnych, który posiada 19 czynnych baz magazynowych i ok. 60-proc. udział w krajowym rynku tego segmentu.

W magazynach OLPP o łącznej pojemności ok. 1,8 mln metrów sześc. składowane są paliwa do bieżącej dystrybucji, a także w ramach rezerw państwowych.

Z początkiem 2018 r. planowana jest finalizacja połączenia OLPP, jako spółki przejmowanej, z PERN. Powstanie wówczas jeden podmiot zarządzający jednocześnie transportem i magazynowaniem ropy naftowej oraz paliw płynnych.

Ostatnio wiceprezes PERN Rafał Miland zapowiedział, że spółka ta po połączeniu z OLPP zamierza przeznaczyć na inwestycje w ciągu najbliższych czterech lat prawie 2 mld zł. Dodał przy tym, iż w segmencie paliwowym PERN planuje rozbudowę pojemności baz magazynowych, którymi obecnie zarządza OLPP.

Tu mówimy o budowie nowych pojemności paliwowych na ponad 300 tys. metrów sześc., z czego 100 tys. chcemy wybudować do końca przyszłego roku, a 200 tys. w kolejnych latach. Chodzi o to, byśmy mogli sprostać oczekiwaniom naszych klientów - mówił niedawno Miland.

Jak deklarował wcześniej PERN, spółka ta chce stać się liderem logistyki ropy i paliw w Europie Centralnej, gwarantującym jednocześnie bezpieczeństwo energetyczne Polski.

PERN to państwowy podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który na terenie kraju zarządza siecią ponad 2,5 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych oraz bazami magazynowymi surowca o łącznej pojemności ok. 3,5 mln metrów sześc.

PERN tłoczy ropę naftową rurociągiem „Przyjaźń” z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Transportuje też surowiec dostarczany drogą morską do gdańskiego Naftoportu oraz do swojego Terminalu Naftowego, działającego jako hub morski, przeznaczony na różne gatunki ropy.

SzSz(PAP)